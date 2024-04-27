İzmir’in Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın

Düzenleme: Kaynak: İHA
İzmir’in Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yangın
Bir tekstil deposunda çıkan yangın nedeni ile İzmir’in Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nı alevler kapladı. 2 katlı tekstil deposunda başlayan yangın olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda yer alan 2 katlı tekstil deposu çıkan yangının ardından alevlere teslim oldu. Diğer dükkanlara sıçrayabileceği için yangın büyük korku yarattı. İtfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti.

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Yangın, akşam saatlerinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Veysel Çıkmaz Sokak’ta bulunan 2 katlı tekstil firmasına ait depoda çıktı. Deponun tamamıyla alevlere teslim olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Gökyüzünü kaplayan dumanlar kentin uzak kesimlerinden bile görülürken ihbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangının diğer dükkanlara sıçramaması için büyük çaba gösterdi.

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