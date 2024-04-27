6.9 dan sonra bir deprem daha oldu. Yeryüzünde neler oluyor? İklimlerle bir ilgisi mi var?

Bugün öğleden sonra Japonya’nın güneybatısındaki Ogasawara Adaları'nda saat 17.36'da 6,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Bir deprem haberi de Endonezya’dan geldi. Endonezya’nın Batı Java bölgesindeki Banjar şehrinin 102 kilometre güneyinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem yerin 68 kilometre derinliğinde kaydedildi. Yaşanan depremde ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı olmadığı öğrenildi.

YAŞANAN DOĞA OLAYLARININ İKLİMLERLE BİR İLGİSİ Mİ VAR?

Bilim adamları, yaşanan bu olağanüstü doğa olaylarının bazılarının insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğiyle bağının bilimsel olarak kurulabildiğini belirtiyor.

Yaşanan iklim değişiklikleri, yeryüzünde yaşanan doğa olaylarını etkileyip etkilemediği ise merak konusu.

Son yıllarda dünyanın birçok bölgesinde yaşanan deprem, sel ve yangın gibi felaketleri dünyanın dört bir noktasında yaşayan insanları endişe ettiriyor.