1 aydır kayıp olarak aranıyordu! Ormanda toprağa yarı gömülü cesedi bulundu

Belgrad Ormanı’nda yürüyüşe çıkan bu fotoğrafçılar, yarı gömülmüş halde erkek cesedi keşfetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler güvenlik önlemi alırken, inceleme yapıldı. Cenaze, olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Aile, morgda teşhis işlemini gerçekleştirdi ve cesedin, 1 ay önce Bağcılar’da görülen ve kayıp ihbarı yapılan Serhat Tekin Kantele’ye ait olduğu tespit edildi.

Kantele’nin başından vurularak öldüğü belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Küçükçekmece Mezarlığı’na götürüldü.