1 aydır kayıp olarak aranıyordu! Ormanda toprağa yarı gömülü cesedi bulundu

Kaynak: DHA
1 aydır kayıp olarak aranıyordu! Ormanda toprağa yarı gömülü cesedi bulundu
İstanbul Sarıyer’de bir ay önce kaybolan 20 yaşındakiSerhat Tekin Kantele’nin cansız bedeni, ormanlık alanda yürüyüş yapan bir grup fotoğrafçı tarafından yarı gömülmüş halde bulundu.

Belgrad Ormanı’nda yürüyüşe çıkan bu fotoğrafçılar, yarı gömülmüş halde erkek cesedi keşfetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler güvenlik önlemi alırken, inceleme yapıldı. Cenaze, olay yerindeki çalışmaların ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

1-aydir-kayip-olarak-araniyordu-ormanda-topraga-yari-gomulu-cesedi-bulundu-yenicag-2.jpg

Aile, morgda teşhis işlemini gerçekleştirdi ve cesedin, 1 ay önce Bağcılar’da görülen ve kayıp ihbarı yapılan Serhat Tekin Kantele’ye ait olduğu tespit edildi.

Kantele’nin başından vurularak öldüğü belirlendi. Otopsi işlemlerinin ardından cenaze, yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Küçükçekmece Mezarlığı’na götürüldü.

1-aydir-kayip-olarak-araniyordu-ormanda-topraga-yari-gomulu-cesedi-bulundu-yenicag-3.jpg

1-aydir-kayip-olarak-araniyordu-ormanda-topraga-yari-gomulu-cesedi-bulundu-yenicag-4.jpg

1-aydir-kayip-olarak-araniyordu-ormanda-topraga-yari-gomulu-cesedi-bulundu-yenicag-5.jpg

1-aydir-kayip-olarak-araniyordu-ormanda-topraga-yari-gomulu-cesedi-bulundu-yenicag-6.jpg

1-aydir-kayip-olarak-araniyordu-ormanda-topraga-yari-gomulu-cesedi-bulundu-yenicag-7.jpg

1-aydir-kayip-olarak-araniyordu-ormanda-topraga-yari-gomulu-cesedi-bulundu-yenicag-8.jpg

İlgili Haberler
Kayıp olarak aranıyordu! Tarlasında ölü bulundu
Kayıp olarak aranıyordu! Tarlasında ölü bulundu
Bir haftadır kayıp olarak aranıyordu. Çekyatın içinde ölü bulundu
Kayıp öğretmenin cansız bedeni derede bulundu. 4 gündür aranıyordu
Kayıp olarak aranıyordu; öldürülüp yakılarak, parçalara ayrılmış cesedi bulundu
Kayıp olarak aranıyordu, 25 gün sonra parçalanmış cesedi bulundu
Kayıp olarak aranıyordu, 25 gün sonra parçalanmış cesedi bulundu
Kayıp ihbarıyla 5 gündür aranıyordu, ağır hasarlı binada ölü bulundu
Son Haberler
Küresel petrol arzı şubatta arttı Ekonomi
Küresel petrol arzı şubatta arttı
Elektrikli Peugeot 208 Türkiye’de satışa sunuldu Otomotiv
Elektrikli Peugeot 208 Türkiye’de satışa sunuldu
Mertens yok Batshuayi var Spor
Mertens yok Batshuayi var
Borsa günün ilk yarısında düştü Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında düştü
Fenerbahçe’nin Batman’i Batshuayi’ye Avrupa’dan kanca! Sezon sonu kapısını çalacak Spor
Fenerbahçe’nin Batman’i Batshuayi’ye Avrupa’dan kanca! Sezon sonu kapısını çalacak
Havada tehlikeli yakınlaşma. Çin ve Japon uçakları karşı karşıya geldi Gündem
Havada tehlikeli yakınlaşma. Çin ve Japon uçakları karşı karşıya geldi
Son dakika... Konya’da askeri eğitim uçağı düştü Gündem
Son dakika... Konya’da askeri eğitim uçağı düştü