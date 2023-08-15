Kayıp ihbarıyla 5 gündür aranıyordu, ağır hasarlı binada ölü bulundu

DHA'nın haberine göre; Uzun’un cesedi, kötü kokuların yayılması üzerine bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Uzun’un ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belli olacak.

Kayıp Başvurusu Yapılmıştı

Olay, geçen ay Adana’nın Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Yalçın Uzun, 5 gün önce evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Uzun’un ailesi, durumu polise bildirerek kayıp başvurusunda bulundu.

Kayıp başvurusunun ardından yapılan arama çalışmalarında sonuç alınamadı.

Kötü Kokular Fark Edildi

Bugün ise depremde ağır hasar gören ve boşaltılan 16 katlı bir apartmandan kötü kokuların yayıldığı fark edildi. Bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri, apartmanın 5’inci katındaki daireye girdi.

Dairede yapılan incelemede, Yalçın Uzun’a ait olduğu belirlenen bir cesetle karşılaşıldı. Ceset, itfaiye görevlisinin merdivenli araç yardımıyla çıkardığı sırada olay yerine gelen Uzun’un yakınları sinir krizi geçirdi.

Otopsi Bekleniyor

Olay yeri inceleme ekipleri de itfaiyeye ait vinç ile yukarı çıkarak incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerinin ardından Yalçın Uzun’un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uzun’un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.