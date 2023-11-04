Kayıp olarak aranıyordu; öldürülüp yakılarak, parçalara ayrılmış cesedi bulundu

Ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusu yapılan 42 yaşındaki Türk ve Alman vatandaşı N.G'nin kayınbiraderleri tarafından öldürüldükten sonra cesedinin parçalara ayrılarak yakıldığı ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Kayıp olarak aranıyordu; öldürülüp yakılarak, parçalara ayrılmış cesedi bulundu

Bitlis'in Güroymak ilçesinde hakkında kayıp ihbarı olan Türk ve Alman vatandaşı N.G.'nin (42), öldürülüp, yakıldıktan sonra boş araziye atılmış parçalanmış cesedi bulundu. Olayla ilgili dini nikahlı eşi, eşinin annesi, babası ve 2 kardeşi gözaltına alınırken, N.G.'nin, dini nikahlı eşinin kardeşi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü, cesedinin ise parçalara ayırılıp, yakıldığı ortaya çıktı.

Öldürüldü, parçalandı yakıldı

Güroymak ilçesinde dünyaya gelen ve Alman vatandaşlığı da bulunan N.G., 20 Ekim'de ilçeye bağlı Aşağıkolbaşı köyünde dini nikahlı eşinin ailesinin evinden ayrıldı. Uzun süre N.G.'den haber alamayan yakınları, 25 Ekim'de Güroymak İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), N.G.'nin dini nikahlı eşinin ailesinin Güroymak ve Tatvan'daki evlerinde ve bahçelerinde, Van İl Jandarma Komutanlığı'na ait kadavra köpeği ve Yeraltı Görüntüleme Cihazı ile arama başlattı. Yapılan tüm aramalara rağmen bulguya rastlamayan ekipler, N.G.'nin dini nikahlı eşini, eşinin annesini, babasını ve 2 kardeşini gözaltına aldı.

JANDARMADA İTİRAF ETTİ

Jandarmada yapılan sorgulamada, N.G.'nin, kayınbiraderi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü, cesedinin ise parçalara ayrılarak yakılıp Nemrut Dağı eteğindeki araziye atıldığı tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Nemrut Dağı eteklerinde yapılan incelemelerde, kayıp N.G.'ye ait olduğu değerlendirilen yanmış ve parçalanmış ceset parçalarına ulaşıldı.

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