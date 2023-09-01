1 Eylül Dünya Barış Günü'nde barış için dans ettiler

Didim belediyesi tarafından her yıl düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü Şenlikleri başladı. Bu yıla da damgasını vurması beklenen etkinlikte “Barış için Dans Et” sloganı ile zumba dansı yapan yurttaşlara daha sonra “Barış Tabakta Başlar” sloganıyla vegan makarna ikram edildi.

1 Eylül Dünya Barış Günü'nde barış için dans ettiler

Aydın Didim belediyesi tarafından her yıl yapılan 1 Eylül Dünya Barış günü kapsamında organize edilen Dünya Barış Günü Şenlikleri Altınkum Plajı’nda bulunan Yalı Caddesi üzerinde başladı. Etkinlikte “Barış için dans et” sloganıyla zumba dansı yapılırken ardından “BARIŞ TABAKTA BAŞLAR” sloganıyla etkinlik katılımcılarına Vegan makarna ikramında bulunuldu.

ETKİNLİĞE SİYASİLERDE KATILIM SAĞLADI

Altınkum Plajı’nda bulunan Yalı Caddesi üzerinde başlayan etkinliklere Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu, İbrahim Metin Başer, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

ETKİNLİK 4 GÜN SÜRECEK

Dünya Barış Günü Şenliği etkinliklerinin 4 gün süreceği açıklanırken etkinliğe 7 den 70'e her yaştan insan katılım sağladı. Dans etkinliği sonrasında Didim Belediye Başkan Yardımcısı E.Öznur Gündoğdu, dans eğitmenlerine çiçek takdim etti.

DİDİM BELEDİYESİNE AİT BÜFEDE VEGAN MAKARNA İKRAMINDA BULUNULDU

Etkinlik kapsamında, Altınkum Yalı Caddesi’nde “Barış Tabakta Başlar” sloganı ile vegan makarna ikramında bulunuldu. Didim Belediyesi’ne ait Vegan Büfe’de Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay ve Belediye Başkan Yardımcısı E.Öznur Gündoğdu vatandaşlara vegan makarna ikramında bulundu.

KONSERLER VE TİYATRO OYUNLARI OLACAK

Program, 1 Eylül Cuma günü saat 20:00’de Yalı caddesinde Barış yürüyüşü, ardından saat 21:00’de Altınkum plajında Necati ve Saykolar konseri, 2 Eylül Cumartesi günü Didim Belediyesi Gençlik Merkezi & DİGEM Sanat Akademisi’nde, saat 17:30’da açılış kokteyl, Saat 18:30’da “Marx İstanbul’da” adlı tiyatro oyunu, 20:30’da “İçerinin de İçerisinde” adlı tiyatro oyunu ile devam edecek. 3 Eylül Pazar günü saat 20:30’da Didim Amfi Tiyatro’da, Tiyatro’yla Barış sloganıyla “Plastik Aşklar” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek. Oyunda ünlü tiyatrocu Oya Başar ve Ebru Kural sahne alacak.

BAŞKAN ATABAY: FESTİVALE TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Bu yıl 28’incisini düzenlediğimiz Barış Şenlikleri etkinliklerimizi dolu dolu geçireceğiz. Pazar gününe kadar sürecek etkinliklerimize tüm halkımız davetlidir” dedi.

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