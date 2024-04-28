İzmir'de yer yerinden oynuyor. Böyle şey yıllardır görülmedi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
İzmir'de yer yerinden oynuyor. Böyle şey yıllardır görülmedi
Göztepe'nin Süper Lig'e yükselmeyi garantilemesi sonrası taraftarlar sokağa döküldü.

Trendyol 1. Lig’in 32. Hafta mücadelesinde Göztepe sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanan maçta İzmir ekibi rakibini 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Göztepe’ye galibiyeti getiren golleri 77. Dakikada Fıratcan Üzüm ve 90+3’te Lundqvist kaydetti.

Bu galibiyet ile birlikte 66 puana yükselen Göztepe ligin bitmesine 2 hafta kala Süper Lig’e yükselmeye hak kazandı.

2022 yılında düştüğü Süper Lig’e 2 yıl sonra geri yükselmelerinden dolayı büyük bir sevinç yaşayan Göztepeli taraftarlar son düdüğün çalmasının ardından sokaklara döküldü.

Meşaleler yakıp sokaklarda şarkılar söyleyen Göztepeliler araçlarıyla uzun konvoylar oluşturdu.

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