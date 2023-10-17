1 haftada 4 iş yerinde hırsızlık yaptı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 1 haftada 4 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen Ahmet Emeç (24), operasyonla yakalandı. Emeç'in oturduğu apartmandaki tüm dairelerde arama yapan polis, 4 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

KAYNAK: DHA
1 haftada 4 iş yerinde hırsızlık yaptı

İncilipınar Mahallesi'ndeki 4 ayrı iş yerinde gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatan Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Ahmet Emeç olduğunu belirledi. Bilişim şirketi, eğitim kurumu, kafeterya ve taşımacılık şirketinin ofisine kapı ve pencereleri kırarak girip, 8 dizüstü bilgisayar, 10 cep telefonu, 7 bin lira nakit para ile çeşitli elektronik eşyalar çalan Emeç, Siteler Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı. Emeç'in 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'hırsızlık' suçlarından hakkında kesinleşmiş 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunduğu da ortaya çıktı.

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TÜM APARTMAN ARANDI

Polis, ayrıca Emeç'in yakalandığı apartmandaki tüm dairelerde arama yaptı. 5 dairede yapılan aramada, uyuşturucu içmekte kullanılan aparatlar, kurusıkı tabanca, bir miktar nakit para, 7 dizüstü bilgisayar ve çeşitli elektronik eşyalar ele geçirildi. Uyuşturucu kullandıkları tespit edilen, 20 suç kaydı bulunan Halil Ö. (34), 2 suç kaydı bulunan İbrahim K. (27) ve 5 suç kaydı bulunan Veli Ö. (24) gözaltına alındı. İbrahim K.'nin ayrıca 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan arandığı ortaya çıktı. 6 ayrı suçtan para cezası ile arandığı belirlenen Hüseyin Ç. (26) de gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Ahmet Emeç tutuklanırken, diğer şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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