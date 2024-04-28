Aracıyla 150 metreden uçtu. Uçurumdan yürüyerek çıktı

Safranbolu'da 150 metreden uçuruma devrilen otomobilin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu ve düştüğü yerden yürüyerek yukarı çıktı.

​Kaza, saat 17.00 sularında Safranbolu ilçesi Kireç Kuyusu yakınlarında gerçekleşti. Safranbolu’dan Karabük yönünde giden 32 yaşındaki E.V yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi nedeni ile 150 metreden uçuruma devrildi. Kazaya şahit olanların yaptığı ihbaı üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Otomobil, kullanılamaz hale gelirken sürücü ise kazada yara almadan kurtuldu. Kazayı gören görgü tanığı Cavit Aşar, aracın150 metreden hiçbir yere dokunmadan uçurumdan uçtuğunu, sürücünün kurtuluşunun ise mucize sayılabileceğini söyledi. Aracın hurdaya döndüğü kazada, yara almadan kurtulan E.V., 150 metre yükseklikten yürüyerek yola çıktı.