1 haftada aranan 100 kişi yakalandı

Hakkari'de jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 100 kişi yakalandı. İl genelinde yapılan operasyonlarda il merkezi ve ilçelerde toplamda 100 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: AA
1 haftada aranan 100 kişi yakalandı

Hakkari'de jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 100 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

hakkari-de-firari-hukumlu-ve-aranan-suphelile-16569943-amp.jpg

Bu kapsamda, 19-26 Kasım'da il genelinde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan il merkezinde 50, Yüksekova ilçesinde 23, Şemdinli ilçesinde 13, Çukurca ilçesinde 12 ve Derecik ilçesinde de 2 kişi yakalandı.

Yakalanan kişiler, işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

hakkari-de-cesitli-suclardan-aranan-100-kisi-16569938-amp.jpg

Öne Çıkanlar
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Son Haberler
Isparta’daki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı Gündem
Isparta’daki zincirleme kazada 1 kişi yaralandı
Netanyahu, Gazze'deki İsrail birliklerini ziyaret etti Gündem
Netanyahu, Gazze'deki İsrail birliklerini ziyaret etti
Bartın'da kar yağışı başladı Gündem
Bartın'da kar yağışı başladı
Yağışlı havada sipariş götürmeye çalışan motorlu kurye isyan etti: "Siparişim nerde kaldı diyor hala. Yüzerek geliyorum, yüzerek" Gündem
Yağışlı havada sipariş götürmeye çalışan motorlu kurye isyan etti: "Siparişim nerde kaldı diyor hala. Yüzerek geliyorum, yüzerek"
Yeniden Refah’tan yerel seçim çıkışı Gündem
Yeniden Refah’tan yerel seçim çıkışı
Para taktığı dansöz ile evlenen adamın videosu viral oldu Gündem
Para taktığı dansöz ile evlenen adamın videosu viral oldu