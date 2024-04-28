Denizden Aziz Yıldırım çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Denizden Aziz Yıldırım çıktı
Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerinde ilginç görüntüler yaşanırken Aziz Yıldırım yine en çok dikkat çeken isim oldu.

Fenerbahçe Kulübü'nde 20 yıl boyunca başkanlık görevini yürüten Yıldırım, altı yılın ardından ilk defa Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı seçimlerinde oy kullanmak için tesislere geldi.

Deniz yoluyla tekne ile Fenerbahçe Burnu'ndaki tesislere ulaşan Yıldırım, camianın hayrına olmasını diledi ve ardından Yüksek Divan Kurulu başkan adayı Nihat Tokat ile bir araya geldi.

Tokat'ın daha önce dile getirdiği "Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ı barıştırma" sözünü Yıldırım'a hatırlatanlara, Yıldırım "Benim adıma barıştırma gibi konuşmayın" şeklinde yanıt verdi.

Oyunu kullandıktan sonra Yıldırım, tesislerden yine kendine ait olan motoryatıyla ayrıldı.

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MOSTUROĞLU KAZANDI

Aziz Yıldırım'ın uzun süre yönetiminde bulunduğu Şekip Mosturoğlu, üç aday arasından seçimi kazandı ve Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı oldu.

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