Efsane takım 28 yıl sonra amatöre düştü

Lig 3. Grup'ta mücadele eden Darıca GB, ligin son maçında Akhisarspor'u ağırladı.

Düşme potasında başladığı son haftada, rakibini 2-0 mağlup etmesine karşın bu zafer yeterli olmadı.

Aynı zamanda Bayburtspor, Fatsa Belediyespor'u deplasmanda 1-0 yenerek Darıca GB'nin Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşmesine sebep oldu.

Önceki hafta Ağrıspor'a deplasmanda 1-0 yenilen ve düşme hattına gerileyen Darıca GB'e, sahasındaki Akhisarspor galibiyeti yetmedi.

Ligde kalabilmek için, üç puan önde olan Bayburtspor'un Fatsa Belediyespor'u yenmesiyle Darıca büyük üzüntü yaşadı.

Darıca GB, Yağız Gül'ün 44. dakikada ve Hozan Harman'ın 57. dakikada attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Ancak Bayburtspor da, H.İbrahim Esen'in 33. dakikada attığı golle deplasmanda galip gelerek ligde kalmayı başardı.

25 puanla sezonu tamamlayan Darıca GB, uzun yıllar sonra amatör lige düşerken, 28 puana ulaşan Bayburtspor ligde kaldı.

1934 yılında kurulan ve 1985-86 sezonunda ilk kez profesyonel liglerde yer alma hakkı kazanan Darıca GB, 8 yıl 3. Lig'de oynadıktan sonra 1993-94 sezonunda amatör lige düşmüştü.

1996-97 sezonunda tekrar 3. Lig'e yükselen Sarı-Yeşilliler, tam 28 yıl sonra tekrar amatör kümeye geriledi.