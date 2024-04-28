Hatay’da kuduz nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı. Uzmanların uyarıları dikkate alınmadı felaket geldi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen ve büyük bir yıkıma uğrayan Hatay’da, kuduz nedeniyle iki mahalle karantinaya alındı. Defne ilçesinde kuduz olan bir köpek, Meydancık Mahallesi’nde bulunan çiftlikteki üç inek ve iki köpeğe saldırdı. Olayın ardından, Meydancık ve Güneysöğüt mahalleleri karantinaya alınırken; Tavla, Koçören, Hancağız ve Hüseyinli mahalleleri gözlem altına alındı.

Hatay Valiliği’nin yaptığı açıklamada, alınan önlemler kapsamında, söz konusu bölgelere hayvanların giriş ve çıkışlarının yasaklandığı belirtilirken, sahipsiz kedi, köpek ve vahşi hayvanların, Defne Belediyesi ve Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından toplanıp aşılanacağı ve sonra bakım evlerine gönderileceği kaydedildi.

Defne’nin komşu ilçeleri olan Samandağ, Yayladağı, Antakya ve Altınözü ilçeleri de olası bir vaka konusunda uyarıldı.

DEPREM SONRASI PLANSIZLIK ETKİLİ

Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz, konu hakkında yaptığı açıklamada, şimdilik herhangi bir vatandaşta kuduz vakasına rastlanmadığını ve bölgede bulunan barınaklarda en fazla 600 hayvanın gözlem altına alınabileceğini iletti ve “Konteynerlerde kapsamlı işlem yapılmalı ve barınak sayısı hızlıca artırılmalı. Bu konuda çevre ilçe ve illerden de destek gelmedi” ifadelerini kullandı.

Sürecin “insan ve hayvan sağlığı” olarak görülmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz, deprem sonrası plansızlığın bu sorunlarda payı olduğunu vurgularken, hastanelerde yeterli kuduz aşısı olduğunu ve vatandaşların bir belirti göstermesi halinde vakit kaybetmeden hastanelere gitmesi gerektiğini kaydetti.

TABİPLER BİRLİĞİ ÖNLEM ALDI

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hatay İl Koordinatörü Dr. Ali Kanatlı, Hatay’da önlem aldıklarını ifade etti ve konuya ilişkin ilgili kurumlarla görüştüklerini ve aşı ve serum sorgulaması yaptıklarını ifade etti. Hatayda 2 bin kuduz serumu ve 3 bin kuduz aşısı olduğunu aktaran Kanatlı, “Bu bilgiler devlet hastanesi başhekimleri ile paylaşıldı. İlgili birimler olası vakalar için hazır duruma getirildi. Süreci yakından takip ediyoruz.” açıklamasında bulundu.