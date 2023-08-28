1 kilo balla gelen ağalık

Artvin'de düzenlenen bal festivalinde coğrafi işaretli Hatila balı açık arttırma usulü ile 55 bin liraya satıldı. Geçtiğimiz yıl 17 bin liraya bal ağası seçilen Yücel Demirci bu yıl yine bal ağası seçildi.

KAYNAK: İHA
1 kilo balla gelen ağalık

İHA'nın haberine göre, Artvin merkeze bağlı Taşlıca köyündeki bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Hatila Bal Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu. Sitimzara mevkiinde ormanlarla çevrili çayırlıkta düzenlenen bal şenliğinde, bal yeme, bilek güreşi, halat çekme, hızarla odun kesme, yarışmalarının yanı sıra horonlar oynandı.
Bin 349 bitki türüne sahip Hatila Milli Parkı'nda üretilen Coğrafi işaretli “Hatila Balı”, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından iki yıl önce tescillenmişti.

Köylünün en büyük gelir kaynağı odun ve bal olurken, festivalin içeriği de bal ve odun üzerine gerçekleşti. Festivalin en çok ilgi gören bölümü ise bal ağasının seçilmesi oldu.

AĞALIK DA YÜZDE 300 ZAMLANDI

1 kilogramlık Hatila balı açık arttırma ile satılığa çıkartıldı. Açık arttırmada balı en yüksek teklif olan 55 bin lira veren Yücel Demirci aldı. Demirci, aynı zamanda festivalin bal ağası seçilirken, geçtiğimiz yıl 17 bin liraya ile yine bal ağası seçilmişti.

Taşlıca Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hasan Yaşar yaptığı açıklamada, köylerinin de içinde bulunduğu 22 bin 500 hektar alana sahip Hatila Vadisi’nin 17 bin 500 hektarının milli park sahası içinde yer aldığını kaydetti.

Milli Park Sahası içinde bal üretimi yaptıklarını anlatan Yaşar, “Bizim amacımız bu festivallerle hem ülkemize hem de dünyaya balımızı tanıtmak. Balımızın coğrafi işaretini aldık. Hatila vadisinin koşulları coğrafi işaret almaya müsaitti” diye konuştu.

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