Sağanak yağış kuvvetli geliyor herkes dikkatli olsun. Meteoroloji 34 ili sarı kodla uyardı

Kaynak: Haber Merkezi
Sağanak yağış kuvvetli geliyor herkes dikkatli olsun. Meteoroloji 34 ili sarı kodla uyardı
Meteoroloji son hava tahmininde 34 il için sarı kodlu uyarı verdi. Yapılan uyarıda kuvvetli sağanak yağışa karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji, 34 il için sarı kodlu uyarı verdi. Yapılan son tahminlere göre kuvvetli sağanak yağış beklenen illerde sel, su baskını ve yıldırıma karşı dikkatli olunması gerektiğinin altı çizildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye’nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Antalya'nın iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

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SARI KODLU UYARI GELDİ

Meteoroloji, 34 ili kapsayan bölgeler için sarı kodlu uyarı yaptı. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Sinop, Sivas, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

İşte Meteorolojinin sarı kodla uyardığı iller:

Adana, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Artvin, Bingöl, Bitlis, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Osmaniye.

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