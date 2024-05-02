Yaza formda girmenin yöntemi ortaya çıktı. Uzmanlardan açıklama geldi

Yazın gelmesiyle birlikte, formda kalmak ve sağlıklı yaşam tarzı sürdürmek konuları gündemdeki yerini koruyor.

Yaz aylarında elbise ve şort giyme zamanı geldiğinde, birçoğumuz formda olmayı arzulandığı biliniyor.

Ancak, formda kalmak ve ideal kiloyu korumak, yıl boyunca sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemekle mümkün olduğunun altı çizildi.

Bu nedenle, yaz aylarına girerken sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve stres yönetimi gibi yaşam tarzı değişikliklerini yapmak, hedeflerimize ulaşmamız için çok önemli olduğu vurgulandı.

Uzmanlar bu konuda şu tavsiyelerde bulundu:

Diyetisyen Melike Aslıhan Kara, yaz öncesi dengeli beslenmenin önemine vurgu yaparak, "Günlük su tüketiminizi ihmal etmeyin, ortalama 2-2.5 litre su içmeyi hedefleyin. Aktivitenizi artırarak haftada en az 150 dakika egzersiz yapın. Bilimsel olmayan diyet programlarından kaçının, meyve porsiyonlarınıza dikkat edin ve probiyotiklerin faydalarından yararlanın" dedi.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Kayım ise yaza formda girmek isteyenlere şu 10 öneriyi sundu:

1- Karbonhidrat alımı konusunda çekinmeyin.

2- Yağ tüketimini tamamen kesmeyin.

3- Yetersiz protein alımından sakının.

4- Daha aktif olun.

5- Her öğününüze sebze eklemeyi unutmayın.

6- Şekerli içecekler konusunda dikkatli olun.

7- Su tüketiminizi artırın ve kafein alımını sınırlayın; bu, metabolizmanızı hızlandırır ve vücudunuzun ödem atmasına yardımcı olur.

8- Bağırsak sağlığınıza özen gösterin.

9- Uyku düzeninizi koruyun.

10- Şok diyetlerden kaçının.

Yaza Formda Girmek İçin Dikkat Çeken Başka Öneriler:

• Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanın.

• Yeterli hidrasyonu sağlayın.

• Düzenli olarak egzersiz yapın; haftada en az bir saat önerilir.

• Uyku düzeninize özen gösterin.

• Stres yönetimi tekniklerini öğrenin.

• Ani kilo kaybı vaat eden şok diyetlerden uzak durun.

• Tuz tüketimini azaltın ve baharat kullanımını artırın.

• Yeşil çay içmeyi deneyin.

• Yemek saatlerinizi planlayın.

• Kızartmalardan kaçının.