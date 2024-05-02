Zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklu

Kaynak: İHA
Zehir tacirlerine operasyon: 3 tutuklu
Mersin’in Tarsus ilçesinde zehir tacirlerine yönelik operasyonda yakalanan şahıslardan 3’ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticareti yapan 7 şüpheli şahıs tespit edildi. Şahısları takibe alan jandarma ekipleri tarafından 2 farklı adrese operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlar sonucunda, 7 şüpheli şahıs yakalandı ve gözaltına alındı. Şüphelilerin adresleri ve ormanlık alanda bulunan bir çadır içerisinde arama yapan ekipler, 210 gram kubar esrar, 105 gram bonzai, 400 gram diye tabir edilen uyuşturucu madde, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 5 adet cep telefonu, 7 adet bıçak, 1 adet av tüfeği ile 3 adet tabanca ele geçirdi.

İşlemlerinin sonrasında 7 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi ve mahkeme şahıslardan 3’ünün tutuklanmasına, 4’ünün ise adli kontrol şartı ile serbest kalmasına hükmetti.

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