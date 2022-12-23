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1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın firari sürücüsü yakalandı

Uşak’ta 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın firari sürücüsü yakalanırken zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 18:28
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1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın firari sürücüsü yakalandı

1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın firari sürücüsü yakalandı
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İHA
Edinilen bilgilere göre, Yılmaz Avcı (38) idaresindeki 43 AAF 422 plakalı otomobille H.G. idaresindeki 06 NRY 06 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu - Şehit Feridun Alabaş Caddesi kesişiminde çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Yılmaz Avcı ve yanındaki karısı Özlem Avcı (42) araçtan fırlarken 06 NRY 06 plakalı otomobil sürücüsü H.G. ve araçtaki bir kişi kaza sonrası olay yerinden koşarak kaçtı. İhbar sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada Özlem Avcı olay yerinde hayatını kaybederken kocası Yılmaz Avcı, 06 NRY 06 plakalı araçtaki Mehmet Fatih Görcaner (39) ve Onur Ersoy sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Araçtan fırlayan Yılmaz Avcı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken diğer yaralı 2 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Özlem Avcı’nın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken araç sürücüsünün yakalanması için ekipler çalışma başlattı. 06 NRY 06 plakalı aracın ışık ihlali yaptığı tespit edilen kazayla ilgili ekiplerce inceleme başlatıldı.


Sürücü H.G.’yi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, sürücü ve yanındaki arkadaşı M.M.S.’yi İzmir’in Çeşme ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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