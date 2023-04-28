1 Mayıs 2023’te yürürlüğe girecek olan Zorunlu Trafik Sigortası fiyat artışından kurtulmanın yolu var

Trafik sigortası, araç sahiplerinin zorunlu olarak yaptırması gereken bir sigorta türüdür.

Bu sigorta, araç sahibinin kusurlu olduğu bir kazada karşı tarafa verdiği zararları karşılamaktadır.

Ancak, trafik sigortası primleri her yıl artmakta ve araç sahiplerini zor durumda bırakmaktadır.

Gelecek yıl itibariyle, trafik sigortası primlerinde önemli değişiklikler olacak. Sigorta şirketleri, 1 Mayıs 2023'ten itibaren trafik sigortası primlerinde yüzde 5 zam uygulayacaklar. Ardından her ay yüzde 2 oranında zam uygulanacak. Buna göre, kaza yapan sürücüler 17 bin TL, hiç kaza yapmayan sürücüler ise 3 bin TL trafik sigortası primi ödeyecekler.

Trafik sigortası primlerinde son yıllarda önemli değişiklikler yaşandı. Bu değişikliklerden bazıları şunlardır:

- 1 Mayıs 2023'ten itibaren trafik sigortası primlerinde yüzde 5 zam uygulanacak. Bu zam her ay yüzde 2 oranında devam edecek.

- Trafik sigortası prim tablosu 7 basamaktan 9 basamağa çıkarıldı. Buna göre kaza yapmayan sürücüler yüzde 50 indirim alırken, kaza yapan sürücüler yüzde 200 zamla karşılaşacak.

- Elektrikli otomobillere trafik sigortası primlerinde yüzde 10 indirim uygulanabilecek.

- Trafiğe ilk kez çıkan sürücüler trafik sigortası prim tablosunun 4. basamağından başlayacak ve yüzde 10 zamlı prim ödeyecek.

Bu değişikliklerin amacı, sürücüleri daha dikkatli olmaya teşvik etmek ve kaza yapmayanlara ödül vermek. Sürücülerin kaza yapma ya da yapmama durumlarına göre farklı kategorilere ayrılacaklar. En düşük kategori olan 0 kategorisinde yer alan "çok riskli sürücüler" için poliçe fiyatlarına yüzde 200 zam yapılacakken, en yüksek kategori olan 8 kategorisindeki "çok iyi sürücüler" için ise yüzde 50 indirim uygulanacak.

Bu değişiklikler, araç sahiplerinin dikkatle takip etmesi gereken mevzuat değişiklikleri arasında yer alıyor.

Trafik sigortası yaptırmak hem kanuni bir zorunluluk hem de sorumluluk gereğidir.