1 Mayıs tatili çocukların hayatını kurtardı

Bursa'da özel bir anaokulunda meydana gelen yangın, mahalle sakinlerine panik dolu anlar yaşatırken "1 Mayıs İşçi Bayramı" sebebiyle okulların resmi tatil olması ise muhtemel bir facianın önüne geçti.

1 Mayıs tatili çocukların hayatını kurtardı

İHA'nın haberine göre, yangın, merkez Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir anaokulunun bahçe kısmında henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Alevler kısa sürede bahçede bulunan eşyalara ve anaokulunun içine sıçradı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken; "1 Mayıs İşçi Bayramı" sebebiyle okulların tatil olması muhtemel facianın önüne geçti.
Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme yaptı.

Alevleri görerek mahalle sakinlerini ayağa kaldıran Havva Demirci," İçeride oturuyordum, camdan bir baktım alevler çıktığını gördüm. Hemen mahalle sakinlerine haber verdim. Herkesi ayağa kaldırdım" dedi.

Mahalle Muhtarı Raif Kocabaş, "1 Mayıs İşçi Bayramı olması sebebiyle okullar tatildi. Olması muhtemel bir facia resmi tatil nedeniyle ucuz atlattık" dedi.

Mahallede bazı gençlerin daha önce anaokulu çevresinde oturup sohbet ettikleri, maytap patlattıkları ve çevreye zarar verdikleri kaydedildi.

aw881577-01.jpg

aw881577-02.jpg

aw881577-03.jpg

aw881577-06.jpg

aw881577-07.jpg

aw881577-08.jpg

aw881577-09.jpg

Öne Çıkanlar
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
YouTube keşfete düşme yöntemleri neler? YouTube keşfete nasıl çıkılır?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor Güncel
Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor
Spor dünyasından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları Spor
Spor dünyasından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları
Hangi maskeler cilde iyi geliyor? Cildi temizleyen maske tarifleri neler? Keşfet
Hangi maskeler cilde iyi geliyor? Cildi temizleyen maske tarifleri neler?
Kiracıyla anlaşamadı, kazmayla duvarı parçalayıp kapıya kilit taktı Güncel
Kiracıyla anlaşamadı, kazmayla duvarı parçalayıp kapıya kilit taktı
Ünlü fenomen Yaren Alaca'dan iddialı pozlar. Bakan bir daha baktı Magazin
Ünlü fenomen Yaren Alaca'dan iddialı pozlar. Bakan bir daha baktı
Bodrum'da çocuk şenliğine yoğun ilgi Güncel
Bodrum'da çocuk şenliğine yoğun ilgi
Mahfi Eğilmez seçimden 1 gün sonrasını açıkladı: Ekonomide neler olacak Ekonomi
Mahfi Eğilmez seçimden 1 gün sonrasını açıkladı: Ekonomide neler olacak