Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA
Son bir haftada 43 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta içerisinde Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerinde yürütülen askeri harekâtlarda toplam 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlık sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen basın toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadeledeki kararlı tutumunun sürdüğünü vurguladı.

Aktürk, yıl başından bu yana yapılan operasyonlarda, Irak’ın kuzeyinde 376, Suriye’nin kuzeyinde ise 469 olmak üzere toplam 845 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

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Aktürk ayrıca, son bir haftada sınırlardan yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 364 kişinin yakalandığını, bunlardan 9’unun terör örgütü üyesi olduğunu; 2 bin 264 kişinin ise geçiş yapmasının engellendiğini açıkladı.

Yılın başından itibaren yakalananların toplam sayısının 3 bin 133’e, engellenenlerin ise 50 bin 860’a ulaştığını ifade etti.

Aktürk, son haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 40 kilogramın üzerinde uyuşturucu madde (metamfetamin) ele geçirildiğini de ekledi.

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