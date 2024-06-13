1 milyar doları aşan hisse satışı

Kaynak: Haber Merkezi
1 milyar doları aşan hisse satışı

Yurt dışı yerleşikler 7 Haziran haftasında hisse senetlerinde 543 milyon dolarlık net satışı yaptı. Böylece iki haftada hisselerde 1 milyar doları aşan yabancı çıkışı yaşandı.

Yabancı yatırımcı geçen hafta da hisselerden büyük miktarda çıkışlar oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verileri kapsamında, 7 Haziran haftasında yabancı yatırımcıların hisse senetlerinde net satış tutarı 543 milyon dolar olarak gerçekleştirdi.

Bir önceki haftada net satış tutarı 529 milyon dolar düzeyindeydi. Buna bağlı olarak iki haftada yabancının 1 milyar doları aşan hisse satışı yaptığı görüldü.

Tahvil tarafında ise 31 Mayıs haftasında görülen duraklama sonrasında alımların yeniden hız kazandığı görüldü. TCMB verileri çerçevesinde 7 Haziran haftasında yabancıların tahvilde net alımı 541 milyon dolar olarak kaydedildi.

31 Mayıs haftasında alımlar 94 milyon dolar düzeyine kadar inmişti. Yerel seçimlerden bu yana bakıldığında tahvil tarafında 8 milyar doları aşan giriş görüldü.

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