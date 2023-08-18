1 milyarlık dev satış. İşte o otel ve AVM'nin yeni sahibi

Emlak kralı olarak bilinen Kasım Pırlant'ın depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen İzmir'deki oteli ve AVM'si, 1 milyar TL'lik rekor fiyata satıldı. Satış sonrası otel ve AVM'nin yeni sahibi Tınaztepe Sağlık Grubu oldu.

1 milyarlık dev satış. İşte o otel ve AVM'nin yeni sahibi

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı verilen İzmir'deki Ege Park Balçova AVM ile 5 yıldızlı Encore Otel Tınaztepe Sağlık Grubu'na 1 milyar TL’ye satıldı.

Geçtiğimiz Ocak ayında vefat eden emlak kralı Kasım Pırlant’a ait Ege Park Balçova AVM ile Egepark Mavişehir AVM vasiyet üzerine damadı Savaş Er’e devredilmişti. Borçlar sebebiyle icralık olan AVM’ler Savaş Er’in ABD’den gönderdiği paralarla satıştan kurtulmuştu.

TINAZTEPE SAĞLIK GRUBU ALDI

Egedesonsöz'ün haberine göre; Egepark Mavişehir AVM, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkılması kararlaştırılmasının ardından Ege Park Balçova’nın satıldığı ortaya çıktı.

İzmirli ünlü iş insanı Mehmet Bektur'un başında bulunduğu Tınaztepe Sağlık Grubu'nun Balçova'da faaliyet gösteren ve bünyesinde 5 yıldızlı Encore Otel've Ege Park Balçova Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu gökdeleni 1 milyar TL’ye satın aldığı öğrenildi.

Tınaztepe Sağlık Grubu’nun sağlık turizmi konseptli bir proje üzerinde çalıştığı öğrenildi.

TÜRKİYE'DE AÇILAN İLK RAMADA ENCORE OTELİYDİ

Otelcilik sektörüne 2006 yılında Ankara’daki Mega Residence Hotel ile adım atan Ever Turizm, Ramada Encore markasıyla turizm sektöründe büyüme kararı almıştı.

Ever Turizm, Wyndham Hotel Group ile ilk olarak 2012 yılında İzmir’de Ege Park Balçova’nın içindeki 22 katlı binayı otele dönüştürerek Ramada Encore by Wyndham Izmir olarak hizmete açmıştı.

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