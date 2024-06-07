1 milyon doların neye harcandığını görünce çok şaşıracaksınız. Duyanların ağzı açık kaldı

Kaynak: Haber Merkezi
1 milyon doların neye harcandığını görünce çok şaşıracaksınız. Duyanların ağzı açık kaldı

Oyun dünyasının en çok oynanan yapımlarından Counter Strike kimsenin tahmin etmediği bir rekora sahip oldu. Oyun içinde kullanılan bir silah kaplaması 1 milyon dolardan fazla fiyata satıldı.

Bir AK-47 kaplaması olan StatTrak Factory New AK-47 Blue Gem pattern 661, aktarıldığı kadarıyla 1 milyon dolardan pahalıya satıldı. Ancak tam fiyat henüz bilinmiyor.

Bu fiyatıyla bile herkese açık olan satılan en pahalı oyun içi silah kaplaması oluyor.

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Silah kaplamasının tek bir örneği bulunuyor ve oyunda ilk kez 2013'te görülmüş. Kaplamanın farklı varyantları da bulunduğu için StatTrak Factory New AK-47 Blue Gem pattern 661 olan versiyon fark edilmemiş ancak fark edildiği anda da oldukça değerli olduğu anlaşılmış.

Daha önce de Blue Gem bıçağının sahibine 1,5 milyon dolarlık bir teklif yapılmıştı ancak bu teklifi geri çevirmişti.

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