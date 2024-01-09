1 milyon liranın faiz getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları

Merkez Bankası’nın faizi yüzde 42,5 seviyelerine çıkarmasının ardından yatırımcılar paralarını mevduat faizine yatırmaya başladı. Bankalar mevduat faizini 2023 yılında ortalama yüzde 45 ile yüzde 47 arasında kapatırken bu oran 2024 yılının başlaması sonrası yüzde 41’e kadar geriledi.

Vatandaşlar faizlerde yaşanan değişimle birlikte bankaların verdiği oranları araştırıyor.

1 MİLYON LİRANIN FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

Vatandaşlar faizin getirisini merak ederken çarpıcı bir açıklama geldi. Show Haber’e konuşan yatırım uzmanı Yasin Özdemir, faizden elde edilen kazançla ilgili açıklamalar yaptı. Vatandaşların merak ettiği soruyu yanıtlayan Özdemir, “1 milyon TL ana parası olan bir kişi 32 günlük vadeli mevduatta nette 36 bin 379 TL getiri elde ediyor” şeklinde konuştu.

Özdemir "Bir yıl dokunulmadan beklenirse 1 milyon TL'den 401 bin 755 TL net gelir elde ediliyor" dedi.

İŞTE BANKALARIN VERDİĞİ FAİZ

Bazı bankaların 1 milyon lira 32 günlük vadede verdiği faiz geliri şöyle:

AKBANK

Faiz oranı: Yüzde 44

Net getiri: 36 bin 646 lira

Vade sonu ödeme: 1 milyon 36 bin 646 lira

ODEABANK

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 37 bin 479 lira

Vade sonu ödeme: 1 milyon 37 bin 479 lira

CEPTETEB

Faiz oranı: Yüzde 45

Net getiri: 37 bin 479 lira

Vade sonu ödeme: 1 milyon 37 bin 479 lira

HAYAT FİNANS

Faiz oranı: Yüzde 42,61

Net getiri: 35 bin 488 lira

Vade sonu ödeme: 1 milyon 35 bin 488 lira

ALTERNATİF BANK

Faiz oranı: Yüzde 47

Net getiri: 39 bin 145 lira

Vade sonu ödeme: 1 milyon 39 bin 145 lira

