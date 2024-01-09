1 milyon liranın faiz getirisi ne kadar? İşte bankaların faiz oranları

Merkez Bankası’nın faizi yüzde 42,5 seviyelerine çıkarmasının ardından yatırımcılar paralarını mevduat faizine yatırmaya başladı. Bankalar mevduat faizini 2023 yılında ortalama yüzde 45 ile yüzde 47 arasında kapatırken bu oran 2024 yılının başlaması sonrası yüzde 41’e kadar geriledi.
Vatandaşlar faizlerde yaşanan değişimle birlikte bankaların verdiği oranları araştırıyor.
1 MİLYON LİRANIN FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?
Vatandaşlar faizin getirisini merak ederken çarpıcı bir açıklama geldi. Show Haber’e konuşan yatırım uzmanı Yasin Özdemir, faizden elde edilen kazançla ilgili açıklamalar yaptı. Vatandaşların merak ettiği soruyu yanıtlayan Özdemir, “1 milyon TL ana parası olan bir kişi 32 günlük vadeli mevduatta nette 36 bin 379 TL getiri elde ediyor” şeklinde konuştu.
Özdemir "Bir yıl dokunulmadan beklenirse 1 milyon TL'den 401 bin 755 TL net gelir elde ediliyor" dedi.
İŞTE BANKALARIN VERDİĞİ FAİZ
Bazı bankaların 1 milyon lira 32 günlük vadede verdiği faiz geliri şöyle:
AKBANK
Faiz oranı: Yüzde 44
Net getiri: 36 bin 646 lira
Vade sonu ödeme: 1 milyon 36 bin 646 lira
ODEABANK
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 37 bin 479 lira
Vade sonu ödeme: 1 milyon 37 bin 479 lira
CEPTETEB
Faiz oranı: Yüzde 45
Net getiri: 37 bin 479 lira
Vade sonu ödeme: 1 milyon 37 bin 479 lira
HAYAT FİNANS
Faiz oranı: Yüzde 42,61
Net getiri: 35 bin 488 lira
Vade sonu ödeme: 1 milyon 35 bin 488 lira
ALTERNATİF BANK
Faiz oranı: Yüzde 47
Net getiri: 39 bin 145 lira
Vade sonu ödeme: 1 milyon 39 bin 145 lira