En fazla faiz veren bankalar. 900.000 TL’nin faiz getirisi patladı

900 bin TL’nin mevduat faiz getirileri, 1 günlük, 32 günlük ve 92 günlük vade seçenekleriyle rekor seviyelere ulaştı. Bankaların mevduat faiz oranlarının artmasıyla birlikte vatandaşlar, yatırımlarını hangi bankaya yaparlarsa daha fazla faiz getirisi elde edebileceklerini araştırmaya başladı. En fazla faiz veren bankalar ve mevduat hesapları üzerine yapılan araştırmalar, yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte bazı bankaların vadeli mevduat faiz oranları ve net kazançları:

AKBANK VADELİ MEVDUAT

Vade Sonu Net Bakiye: 935.231 TL

Yıllık Faiz Oranı: %47,00

Net Kazanç: 35.231 TL

ODEABANK YENİ VADELİ MEVDUAT

Vade Sonu Net Bakiye: 933.732 TL

Yıllık Faiz Oranı: %45,00

Net Kazanç: 33.732 TL

ALTERNATİFBANK VOV HESAP

Vade Sonu Net Bakiye: 935.231 TL

Yıllık Faiz Oranı: %47,00

Net Kazanç: 35.231 TL

DENİZBANK E-MEVDUAT

Vade Sonu Net Bakiye: 935.231 TL

Yıllık Faiz Oranı: %47,00

Net Kazanç: 35.231 TL

ON ON PLUS

Vade Sonu Net Bakiye: 933.732 TL

Yıllık Faiz Oranı: %45,00

Net Kazanç: 33.732 TL

CEPTETEB MARİFETLİ HESAP

Vade Sonu Net Bakiye: 933.732 TL

Yıllık Faiz Oranı: %45,00

Net Kazanç: 33.732 TL

FİBABANKA KİRAZ HESAP

Vade Sonu Net Bakiye: 933.732 TL

Yıllık Faiz Oranı: %45,00

Net Kazanç: 33.732 TL

GARANTİ BBVA E-VADELİ MEVDUAT HESABI

Vade Sonu Net Bakiye: 932.982 TL

Yıllık Faiz Oranı: %44,00

Net Kazanç: 32.982 TL

Bu veriler, yatırımcıların en yüksek mevduat faizi veren bankayı seçerken dikkate alabilecekleri önemli bilgileri içermektedir. Yatırımcıların tercihleri, bankaların sunduğu faiz oranlarına ve kendi ihtiyaçlarına göre değişebilir.