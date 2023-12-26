En fazla faiz veren bankalar. 900.000 TL’nin faiz getirisi patladı

900 bin TL’nin mevduat faiz getirileri, 1 günlük, 32 günlük ve 92 günlük vade seçenekleriyle rekor seviyelere ulaştı. Bankaların mevduat faiz oranlarının artmasıyla birlikte vatandaşlar, yatırımlarını hangi bankaya yaparlarsa daha fazla faiz getirisi elde edebileceklerini araştırmaya başladı. En fazla faiz veren bankalar ve mevduat hesapları üzerine yapılan araştırmalar, yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte bazı bankaların vadeli mevduat faiz oranları ve net kazançları:
AKBANK VADELİ MEVDUAT
Vade Sonu Net Bakiye: 935.231 TL
Yıllık Faiz Oranı: %47,00
Net Kazanç: 35.231 TL
ODEABANK YENİ VADELİ MEVDUAT
Vade Sonu Net Bakiye: 933.732 TL
Yıllık Faiz Oranı: %45,00
Net Kazanç: 33.732 TL
ALTERNATİFBANK VOV HESAP
Vade Sonu Net Bakiye: 935.231 TL
Yıllık Faiz Oranı: %47,00
Net Kazanç: 35.231 TL
DENİZBANK E-MEVDUAT
Vade Sonu Net Bakiye: 935.231 TL
Yıllık Faiz Oranı: %47,00
Net Kazanç: 35.231 TL
ON ON PLUS
Vade Sonu Net Bakiye: 933.732 TL
Yıllık Faiz Oranı: %45,00
Net Kazanç: 33.732 TL
CEPTETEB MARİFETLİ HESAP
Vade Sonu Net Bakiye: 933.732 TL
Yıllık Faiz Oranı: %45,00
Net Kazanç: 33.732 TL
FİBABANKA KİRAZ HESAP
Vade Sonu Net Bakiye: 933.732 TL
Yıllık Faiz Oranı: %45,00
Net Kazanç: 33.732 TL
GARANTİ BBVA E-VADELİ MEVDUAT HESABI
Vade Sonu Net Bakiye: 932.982 TL
Yıllık Faiz Oranı: %44,00
Net Kazanç: 32.982 TL
Bu veriler, yatırımcıların en yüksek mevduat faizi veren bankayı seçerken dikkate alabilecekleri önemli bilgileri içermektedir. Yatırımcıların tercihleri, bankaların sunduğu faiz oranlarına ve kendi ihtiyaçlarına göre değişebilir.