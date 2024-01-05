Özel bir bankanın faiz oyunu ortaya çıktı. Vatandaşı kandırıp ikna ediyorlar. 2023 yılında deli para kazandılar

Türk lirası vadeli mevduat faizlerinin yüzde 45’e kadar çıkmasının ardından bankalar bedava kaynak olarak gördükleri vadesiz hesaba doğru yöneldi.

Paramedya'da yer alan habere göre, Türkiye’nin en zengin ailelerinden birine ait özel bir banka, çalışanlarına “Cuma gününden pazartesine kadar” vadesiz bulma hedefi verdi.

Banka, belirlediği hedef doğrultusunda bazı şubelerine 20 milyon liraya kadar vadesiz hesap talep ediyor.

BANKA, MÜŞTERİLERİ KANDIRAMAYAN PERSONELDEN SAVUNMA İSTİYOR

Bölge müdürlükleri ve bölge satış müdürlükleri aracılığı ile şube personellerine verilen hedefe göre, banka personelleri gelen vadeli hesap kullanan müşterilere, olduğundan daha düşük faiz söyleyip pazartesi daha yüksek oran verileceği teklifi ile ikna edilmeye çalışılıyor. 3 günlük vadesiz hedefi tutturan şube personeline tebrik maili atılırken, bulamayan yani müşterisini kandıramayan personelden ise sözlü savunma isteniyor.

“MÜŞTERİNİN GÖZÜNÜN İÇİNE BAKA BAKA YALAN SÖYLEYİP KANDIRIYORUZ”

Bankanın vadesiz hedefi konusundan rahatsız olan bazı banka personelleri, “Müşterinin gözünün içine baka baka yalan söyleyip kandırıyoruz. Halen yüzde 45 olan mevduat faizini yüzde 43 olarak söyleyip pazartesi 45 vereceğimizi ifade ediyoruz. Artık müşterilerimizin yüzüne bakamaz olduk” diyerek tepki gösteriyorlar.

BANKA TRAKYA BÖLGESİ'NDEN YAKLAŞIK 50 BİN LİRA HAVADAN GELİR ELDE EDİYOR

Yerli sermayeli bankanın Trakya bölgesindeki şubesinde bir günde toplanan vadesiz mevduat oranının 16 milyon lira olduğu ortaya çıktı. Bu paranın vadesiz hesapta kalmasıyla beraber banka yaklaşık 50 bin lira havadan gelir elde ediyor. Kaybeden taraf ise bankaya ve bankacıya güvenen vatandaşlar oluyor.