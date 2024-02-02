1 Şubat Perşembe günü reytinglerin zirvesindeki yapım açıklandı! İnci Taneleri mi? Survivor mı?

1 Şubat Perşembe gününe ait reyting rekorları belli oldu. İşte Total'de, AB'de ve ABC'de ilk 10 program...

1 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçlarına göre, Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “İnci Taneleri” yer aldı. 2. sırada TV8’de yayınlanan “Survivor All Star” bulunurken, 3.sırada ise “İnci Taneleri”nin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “İnci Taneleri”, 2.sırada “İnci Taneleri”nin özeti, 3.sırada da “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” bulunuyor.

A/B VE TOTAL REYTİNG NE DEMEK?

Ölçüm yapılan dört tane grup arasında A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları bulunuyor. Bu gruplarda, hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor.

Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B grubunu, daha alt geliri temsil eden insanlar ise C ve D/E grubunu oluşturuyor.

Total ise bütün bu grupların toplamı oluyor.

1 REYTİNG KAÇ KİŞİYE DENK GELİYOR?

1 reyting, tamı tamına 572.790 kişiye denk düşüyor. Yani 10 reyting alan bir dizi, 5 milyon 727 bin kişi tarafından izleniyor.