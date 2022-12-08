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Tüketici kredilerinde korkutan artış. 1 trilyon 30 milyar liraya dayandı

BDDK haftalık bülteni yayınlandı bankaların kredi hacminin 7 trilyon 281 milyar liraya çıktığı açıklandı. Bir haftalık süreçte tüketici kredileri ise 10 milyar 251 milyon liralık artışla 1 trilyon 30 milyon liraya dayandı

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 16:12
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1 trilyon 30 milyar liraya dayandı. Tüketici kredilerinde korkutan artış

Tüketici kredilerinde korkutan artış. 1 trilyon 30 milyar liraya dayandı
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 2 Aralık itibarıyla 58 milyar 919 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 222 milyar 225 milyon liradan 7 trilyon 281 milyar 144 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 24 milyar 304 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,3 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 578 milyar 934 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ TUTARI 1 TRİLYON 30 MİLYAR LİRAYA DAYANDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 2 Aralık itibarıyla 10 milyar 251 milyon lira artışla 1 trilyon 29 milyar 943 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 356 milyar 656 milyon lirası konut, 41 milyar 58 milyon lirası taşıt ve 632 milyar 229 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 945 milyon lira artarak 925 milyar 313 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 3,02 yükselerek 403 milyar 399 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 191 milyar 725 milyon lirası taksitli, 211 milyar 675 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 2 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 506 milyon lira artarak 161 milyar 668 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 136 milyar 552 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 190 milyon lira artarak 1 trilyon 588 milyar 102 milyon lira oldu.

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