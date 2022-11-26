Çekilen krediler geri gelmedi. Bu bir Uçan Türkiye haberidir

Sorunlu kredi 772 Milyar TL'ye çıktı. Bu ülkedeki toplam kredi miktarının yüzde 11,3'üne eşitti. Kredilerin bankalara yüzde 11'den fazla bir bölümünün geri ödenmediğini ortaya koydu. Eylül ayı toplam kredi miktarının 6,83 trilyon TL olduğu hesaba katıldığında sorunlu kredilerin toplamının 771,9 milyar TL olduğu görüldü.

Raporda ayrıca sorunlu kredilerin toplam krediler içerisindeki payının yılın başından bu yana düştüğü ifade edildi. Tahsili gecikmiş alacaklarla (TGA) yakın izlemedeki kredilerin toplam krediler içerisindeki payının 2021 yılı sonundan itibaren 297 baz puan gerileyerek yüzde 11,3 seviyesine geldiği aktarıldı.

Raporda, 2018 yılı döviz kuru gelişmelerinden olumsuz etkilenen enerji ve inşaat sektörleri ile salgın dönemindeki kısıtlamalardan etkilenen turizm sektörlerindeki TGA oranının sektör ortalamasının üzerinde seyretmeye devam ettiği bilgisine yer verildi.

Öte yandan, uygulanan makroihtiyati politikalar neticesinde KOBİ, ihracat ve yatırım kredilerinin Ocak-Eylül dönemindeki net kullanımının önceki yıla kıyasla 65 milyar TL’den 878 milyar TL’ye gelerek 12 kat artış gösterdiği belirtildi. Raporda küresel ve yurtiçi ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yer aldı.Gelişmiş ülkelerde resesyon beklentilerinin artması nedeniyle küresel iktisadi faaliyetin yavaşladığı kaydedildi.