10 adımda 2024 oy kullanma rehberi. Oy nasıl kullanılır?

10 adımda 2024 oy kullanma rehberi. Oy nasıl kullanılır?
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek. Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayan seçmen nasıl oy kullanacak? Seçmen kâğıdı olmayanlar oy kullanabilecek mi? İşte tüm cevaplar…
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10 adımda 2024 oy kullanma rehberi. Oy nasıl kullanılır? 1

Seçimde toplamda 61 milyon 441 bin 882 seçmen kayıtlıdır. Bu seçmenlerden 1 milyon 32 bin 610'u gençlerdir ve ilk kez oy kullanacaklardır.

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10 adımda 2024 oy kullanma rehberi. Oy nasıl kullanılır? 2

Seçimlerde 34 siyasi parti adaylarıyla yarışacak ve ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacaktır.

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10 adımda 2024 oy kullanma rehberi. Oy nasıl kullanılır? 3

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclis üyeliği seçimleri de gerçekleştirilecektir.

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10 adımda 2024 oy kullanma rehberi. Oy nasıl kullanılır? 4

OY KULLANMA YERİ BİLGİSİ NASIL ALINACAK?

Seçmenler, Yüksek Seçim Kurulu'nun internet sitesi, e-Devlet kapısı, Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi aracılığıyla nerede ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını kontrol edebilirler. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değildir.

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10 adımda 2024 oy kullanma rehberi. Oy nasıl kullanılır? 5

TELEFONLA OY VERME YERİNE GİRİLEBİLECEK Mİ?

Hayır. Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi cihazlarla oy verme yerine girmek yasaktır ve cezai yaptırımı bulunmaktadır. Bu cihazlar oy verme işlemi bitene kadar sandık kuruluna teslim edilmelidir.

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10 adımda 2024 oy kullanma rehberi. Oy nasıl kullanılır? 6

YENİ EVLENENLER KİMLİKLERİNİ DEĞİŞTİRMEDEN OY KULLANABİLECEK Mİ?

Evet. Kimlik değiştirmeyenler evlenme cüzdanları ile oy kullanabilecekler.

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10 adımda 2024 oy kullanma rehberi. Oy nasıl kullanılır? 7

SEÇİME KAÇ SİYASİ PARTİ KATILACAK VE HANGİ SIRAYLA YER ALACAKLAR?

Seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması AKP'den başlayıp Vatan Partisi'ne kadar devam edecek.

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10 adımda 2024 oy kullanma rehberi. Oy nasıl kullanılır? 8

BÜYÜKŞEHİRLERDE YAŞAYAN SEÇMENLER NELER İÇİN OY KULLANACAKLAR?

Büyükşehir belediyesi sınırlarında yaşayanlar büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık için oy kullanacaklar.

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10 adımda 2024 oy kullanma rehberi. Oy nasıl kullanılır? 9

BÜYÜKŞEHİR OLMAYAN İLLERDE VE KÖYLERDE OY VERİLECEK KONULAR NELER?

Büyükşehir olmayan illerde il genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve muhtarlık, köylerde ise il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık için oy kullanılacak.

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10 adımda 2024 oy kullanma rehberi. Oy nasıl kullanılır? 10

TÜM PUSULALAR KAÇ ZARFA KONULACAK?

Seçmenlere 4 oy pusulası verilecek ve tüm pusulalar tek zarfa konulacak.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.

Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği adaylar için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak.

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10 adımda 2024 oy kullanma rehberi. Oy nasıl kullanılır? 11

OY VERME İŞLEMİ HANGİ SAATLERDE YAPILACAK?

Büyükşehirlerde oy verme saati Adıyaman'dan Iğdır'a kadar 07.00-16.00 arasında, diğer illerde ise 08.00-17.00 arasında olacak.

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10 adımda 2024 oy kullanma rehberi. Oy nasıl kullanılır? 12

ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?

Oylar, önce büyükşehir belediye başkanlığı ve belediye başkanlığı için, ardından belediye meclis üyeliği ve muhtarlık için sayılacak.

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10 adımda 2024 oy kullanma rehberi. Oy nasıl kullanılır? 13

YURT DIŞINDAKİ SEÇMENLER OY KULLANABİLECEK Mİ?

Yurt dışında yaşayan seçmenler yerel seçimlerde oy kullanamayacaklar, ancak milletvekili genel seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve halkoylamasında oy kullanma hakları bulunmaktadır.

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