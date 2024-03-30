10 adımda 2024 oy kullanma rehberi. Oy nasıl kullanılır?

TÜM PUSULALAR KAÇ ZARFA KONULACAK?
Seçmenlere 4 oy pusulası verilecek ve tüm pusulalar tek zarfa konulacak.
Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.
Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.
Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği adaylar için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak.