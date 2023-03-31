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10 adımda bağışıklık nasıl kazanılır

Değişen hava, yaşanan yoğun stres, uykusuzluk ve dengesiz beslenme bağışıklık sistemini alt üst ediyor. Peki bağışıklığımızı 10 adımda nasıl güçlendiririz?

Haber Giriş: 31 Mart 2023 Cuma - 15:36
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10 adımda bağışıklık nasıl kazanılır

10 adımda bağışıklık nasıl kazanılır
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Başta grip olmak üzere faranjit ve soğuk algınlığı gibi mevsim geçişlerinde artan ve kolayca bulaşan hastalıklardan korunmanın yolu, immün sisteminin güçlü olmasından geçiyor. İç hastalıkları Uzmanı Dr. Alev Özsarı, özellikle sonbaharda alınacak bazı tedbirlerle hem bu mevsimi hem de kış aylarını hastalanmadan geçirmenin mümkün olduğunu söyledi. Dr. Özsarı, bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek 10 öneriyi şöyle özetledi:

KULLANDIĞINIZ İLAÇLARA DİKKAT EDİN:

Gereksiz ilaç kullanımından, özellikle gereksiz antibiyotik kullanımından kaçının.

DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN:

Hastalıktan korunmada ve engellemede egzersizin çok büyük bir önemi var. Düzenli egzersiz bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, virüslerle ve bakterilerle savaşmayı sağlıyor.

KENDİNİZİ AŞIRI DERECEDE YORMAYIN:

Dinlenmek için kendinize zaman tanıyın.

STRESTEN UZAK DURUN YA DA STRESİ YÖNETMEYE ÇALIŞIN:

Vücut stresi yok edebilmek için maddeler üretir ve dengesini şaşırır ve immün sistemde çöküş meydana gelir. Bu nedenle stres dönemlerinde hepimiz daha sık hasta oluruz. Mesela uçuk çıkar.

SEVDİĞİNİZ İNSANLARA ZAMAN AYIRIN:

Sevdiklerimizle bol vakit geçirin, güçlü sosyal bağlar kurun

POZİTİF DÜŞÜNÜN:

Olumlu olmak insanı bedenen ve duygusal olarak rahatlatır.

DOĞRU BESLENİN:

Tam tahıllı ürünler, karbonhidrat, protein ve yağı dengeli tüketin. Sigara, alkol, şekerden uzak durun. Antioksidan alın. Antioksidanlar hücreye zarar veren maddeleri, serbest radikalleri yakalar ve yok eder. Soğan, sarımsak, ıspanak, dereotu, maydanoz, turunçgiller, domates, brokoli antioksidan açısından zengindir. Taze ve mevsiminde sebze meyve yiyin.

YETERLİ VE KALİTELİ UYUYUN:

Kaliteli uyku sağlığımız için en az su içmek kadar önemlidir. İyi bir uykunun başlıca ölçüsünün kişinin sabah dinç uyanması ve kendisini gün içinde zinde hissetmesidir. Kalitesiz bir uyku verimi düşürür, konsantrasyonu bozar, bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olur.

HAFTADA EN AZ 3 GÜN AÇIK HAVADA YÜRÜYÜN:

Yoğun trafik ve egzoz dumanından kurtulun ve yeşil alanlara yürüyüş yapın. Özellikle açık ve temiz havada zaman geçirilmesi sağlam bir vücut ve güçlü bir bağışıklık sistemi için oldukça yardımcıdır.

HAREKETSİZ KALMAYIN:

Bilgisayar başında ve hareketsiz çok zaman geçirmeyin

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