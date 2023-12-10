İzleyiciler 10 Aralık Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 10 Aralık Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 10 Aralık Pazar TV yayın akışında ne var? 10 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?

Pazar televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 10 Aralık Pazar yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 10 Aralık Pazar TV yayın akışında ne var? 10 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?

10 ARALIK PAZAR YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda ile Omuz Omuza

14:45 Çok Güzel Hareketler 2

15:30 Dilek Taşı

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yargı

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kirli Sepeti

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Kirli Sepeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Ömer

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Yalı Çapkını

16:00 Sakla Beni

18:15 Star Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Ömer

TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Yabancı Sinema / Prangalı Mahkum

12:30 Gazete Magazin

17:15 Masterchef All Star

19:30 Survivor All Star / Takımlar Belli Oluyor

20:00 Masterchef All Star / Yeni Bölüm

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Altın Kafes

15:45 Safir

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Altın Kafes

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Bir Yuvam Olsun

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Sandık Kokusu

15:45 Ne Gemiler Yaktım

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Sandık Kokusu

22:45 Ne Gemiler Yaktım