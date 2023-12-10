İzleyiciler 10 Aralık Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 10 Aralık Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 10 Aralık Pazar TV yayın akışında ne var? 10 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?
Pazar televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 10 Aralık Pazar yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 10 Aralık Pazar TV yayın akışında ne var? 10 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?
10 ARALIK PAZAR YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Yabancı damat
08:30 Konuştukça
09:30 Set Ekstra
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Çok Güzel Hareketler 2
15:30 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kirli Sepeti
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kirli Sepeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Ömer
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Yalı Çapkını
16:00 Sakla Beni
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Ömer
TV8 YAYIN AKIŞI
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Yabancı Sinema / Prangalı Mahkum
12:30 Gazete Magazin
17:15 Masterchef All Star
19:30 Survivor All Star / Takımlar Belli Oluyor
20:00 Masterchef All Star / Yeni Bölüm
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:30 Dizi TV
12:30 Altın Kafes
15:45 Safir
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Altın Kafes
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Bir Yuvam Olsun
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Sandık Kokusu
15:45 Ne Gemiler Yaktım
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Sandık Kokusu
22:45 Ne Gemiler Yaktım