10 ayda 18,8 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucuya el konuldu. Bakan Bolat açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı operasyonda 10 ayda 18,8 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucuya el konduğunu açıkladı.

KAYNAK: DHA
10 ayda 18,8 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucuya el konuldu. Bakan Bolat açıkladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yılın ilk 10 ayında yasa dışı ticaretle mücadele kapsamında 18,8 milyar liralık kaçak eşya ile uyuşturucu maddeye el konulduğunu açıkladı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yılın ilk 10 ayında yasa dışı ticaretle mücadele çalışmalarının başarıyla sürdürüldüğünü belirtti.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin sayısız tür ve çeşitte kaçak eşya ile uyuşturucu madde ele geçirdiğini aktaran Bolat, "3,6 milyar TL değerinde 8,8 ton uyuşturucu, 15,2 milyar TL değerinde birçok farklı çeşit ve türde kaçak ticari eşyalar, ekiplerimizin dikkati ve çalışmaları neticesinde ele geçirildi. Böylelikle, 2023 yılının ilk 10 ayı boyunca yürütülen faaliyetler sonucu, toplam 18,8 milyar liralık kaçak eşya ve uyuşturucu maddeye el konuldu. Sınırın sıfır noktasından, vatan topraklarımızın her karışında 7/24 özverili ve fedakarca çalışan tüm mesai arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bugün olduğu gibi bundan sonra da illegal ticaretle etkin ve kararlı mücadelemizi sürdürecek, tüm insanlığın ortak düşmanı olarak gördüğümüz uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz" dedi.

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