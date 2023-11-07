7 Ekim’den bu yana Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret yüzde 50 azaldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) tarafından organize edilen Türkiye-Kuveyt Ticaret Heyeti ve ikili iş görüşmeleri toplantısı için Kuveyt’e gitti.

Türkiye-Kuveyt Ticaret Heyeti ve ikili iş görüşmeleri toplantısında Kuveyt-Türkiye ticari ilişkileri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, Toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

“İSRAİL İLE KARŞILIKLI TİCARETİMİZ YÜZDE 50 AZALDI”

Bakan Bolat bir basın mensubunun Türkiye'nin İsrail ve Kuveyt ile olan ticari ilişkilerine yönelik sorusu üzerine şunları kaydetti,

"7 Ekim'den bu yana İsrail ile karşılıklı ticaretimiz geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 50’den fazla azaldı. Bu tabii ticaret yapanların ve tüketicilerin talepleriyle alakalı. Kuveyt ile olan ticaretimizi ise inşallah 5 yılda 5 milyar dolar seviyesine çıkarmak iki taraf için de önemli bir hedef. Bu noktada Türkiye’nin Kuveyt’ten petrol alımını artırması, Kuveyt’in de Türkiye’den daha fazla konfeksiyon, makine, oto yedek parça, demir çelik ürünleri ve savunma projeleri gibi ürünlerden alması bu rakamı çok da uzak olmayan bir gelecekte başarmamızı sağlayacaktır” dedi.

Bakan Bolat, Türkiye-Kuveyt ticari ilişkileri hakkında ise şunları söyledi,

"Yeni hükümet bundan beş ay önce kurulduktan sonra bütün dünyada yoğun bir ilgiyle karşılaştık. Türkiye'nin yatırım, lojistik hizmetleri, sanayi ve enerji sektörlerinde çok önemli bir üs ve bölgesel merkez olması konusunda iş dünyası bir fikir birliği içinde. ABD'den Avrupa Birliği'ne (AB), Rusya'dan Afrika ülkelerine, İslam ülkelerinden Körfez ülkelerine, Türkiye Cumhuriyetlerden Uzak Doğu ülkelerine varıncaya kadar yoğun bir toplantı ve görüşme trafiği içindeyiz. Bu çerçevede, Türkiye'yi ve Türkleri çok seven Kuveytli dostlarımıza da büyük heyet halinde bir gezi düzenleyip onlarla da ekonomik, ticari ilişkilerimizi, yatırım ilişkilerimizi arttırmak isteğimizi belirtmek için buraya geldik."

“TÜRKİYE VE KUVEYT ARASINDA EKONOMİDE BİRLİKTE DAHA ÇOK YOL ALINACAK ALANLAR VAR”

Ekonomik alanda da Kuveyt'in Türkiye'de yaptığı yatırımların ve Türk müteahhitlerinin Kuveyt'te yaptıkları yatırımlar ve müteahhitlik hizmetlerinin iki ülke ilişkilerinin ana omurgasını oluşturduğunu belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Son zamanlarda Kuveyt'in Türkiye ile enerji alanında, savunma sanayi alanında da önemli iş birlikleri olmuştur. Türkiye ve Kuveyt arasında ekonomide birlikte daha çok yol alınacak alanlar var. Üçüncü ülkelerle yatırım iş birliklerinin yanı sıra hizmetler sektöründe, lojistikte, yüksek teknolojide, taşımacılıkta, ulaştırmada ve sanayi sektörlerinde ortak projeler, yatırım ortaklıkları gibi konular gündemde. Bu çerçevede bugün Türkiye'de 427 Kuveytli firma iş yapmaktadır ve 2 milyar dolara yakın bir yatırım yapmışlardır. Bizim Türk müteahhitlerimiz de Kuveyt'te yaklaşık 50 projede 9 milyar dolarlık bir altyapı, üstyapı, önemli inşaat işlerini başarıyla yerine getirmişlerdir. Türkiye olarak 21 yıldan bu yana iktidarda olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan genel başkanımızın başkanlığındaki tüm AK Parti hükümetleri gerek Batılı ülkelerdeki geleneksel pazarlarımızı korumak ve geliştirmek gerekse de İslam dünyası ile ve Arap dünyası ile daha yakın ekonomik, ticaret ve yatırım iş birliklerini artırma konusunda çok kararlı bir şekilde çalışmıştır. Bugün de aynı tempoda aynı hedeflerle, aynı amaçlarla çalışmaya devam etmekteyiz" dedi.