10 binde bir doğumda görülüyordu. Akça bebek iyileşti

İzmir'de 12 gün önce dünyaya gelen Akça Duru Bebek, 10 binde bir doğumda görülen onikiparmak bağırsağındaki tıkanık nedeniyle ameliyat oldu, sağlığına kavuştuğu bildirildi.

10 binde bir doğumda görülüyordu. Akça bebek iyileşti

İHA’nın haberine göre; İzmir’de yaşayan Öykü ve Gürkan Sayat’ın bebekleri Akça Duru, 12 gün önce 37 haftalıkken dünyaya geldi; ancak doğumdan sonra sürekli kusmaya başladı. Yapılan tetkiklerde onikiparmak bağırsağında tıkanıklık tespit edilen bebek, Çocuk Cerrahı Op. Dr.Nihan Ünver tarafından operasyona alındı. Ameliyatın ardından yeni doğan yoğun bakım servisinde bakılan minik bebek, doğumdan 12 gün sonra sağlıklı şekilde taburcu edildi.

10 binde bir doğumda görülen ve “duodenal atrezi” denilen onikiparmak bağırsağındaki tıkanıklığı bir buçuk saatlik bir ameliyatla açtıklarını söyleyen Dr. Ünver, şu bilgileri verdi:

“Bu durumun tek tedavisi cerrahidir. Bu alanda deneyimli bir çocuk cerrahı kadar iyi bir yeni doğan yoğun bakım servisi ve iyi anestezi ekibi de gereklidir. Akça Duru bebeğimizin ameliyatı iyi geçti, sonrasında da herhangi bir sorun yaşamadık. Şimdi de sağlıklı bir şekilde, anne-babasına teslim ediyoruz”

Akça Duru Bebeğin annesi Öykü Sayat ve Gürkan Sayat da tedavileriyle ilgilenen tüm hekimlere teşekkür ederek, “Bebeğimizi sağlıkla kucağımıza aldığımız için çok mutluyuz” dedi.

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