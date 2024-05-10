Yaz geliyor. Ayak kokusu derdi başlıyor. Uzmanlar kokudan kurtulmanın yolunu açıkladı

Ayak kokusu, pek çok kişinin yaşadığı ve özellikle yaz aylarında daha da rahatsız edici hale gelebilen yaygın bir sorun olmasıyla biliniyor.

Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız ayak kokusu problemi, yazın sıcak havalarda ve kapalı ayakkabılarla uzun süre geçirilen zamanlarda daha da belirginleşeceği bildirildi.

Peki, ayak kokusunun sebepleri nelerdir ve nasıl önleyebiliriz?

İşte ayak kokusunu önlemenin yolları ve uzman tavsiyeleri:

Podolog Zehra Albayrak, ayakkabıların tekrar giyilmesi durumunda ayak kokusunun kolayca oluşabileceğini belirterek, "Suni deriden veya polyester gibi malzemelerden yapılmış ayakkabılar, ayakların daha fazla terlemesine ve hava akışının engellenmesine neden olur, bu da kokuyu artırır. Bez veya gerçek deriden yapılmış, hava akışına izin veren ayakkabılar ise ayak kokusunu azaltabilir. Günümüzde bu tür ayakkabıları bulmak oldukça kolaydır" dedi.

Dr. Deniz Algün ise ayak kokusunu önlemek için şu önerilerde bulundu:

"Gün sonunda çoraplarınızı ve ayakkabılarınızı değiştirin. Ayaklarınızı düzenli olarak ilaç içermeyen bebek pudrası veya ayak pudrası ile pudralayın. Antibakteriyel merhem kullanımı da faydalı olabilir. Ayak parmak aralarınızı ve ayak tabanlarınızı mantar enfeksiyonlarına karşı kontrol edin. Kırmızılık veya kuru, soyulmuş deri görürseniz uygun tedavi uygulayın. Emici malzemelerden yapılmış kalın çoraplar giyin; pamuklu çoraplar teri çeker. Naylon çoraplar ve plastik ayakkabılardan kaçının. Bunun yerine, deri, çadır bezi, ağ gözlü veya ayaklarınıza nefes aldıran diğer malzemelerden yapılmış ayakkabıları tercih edin. Aynı çift ayakkabıyı iki günden fazla giymeyin. Atletik ayakkabılarınızı sık sık değiştirin, böylece ayakkabılarınızın kuruması için zaman kazanın. Ayakkabılarınızı her giyimden sonra 24 saat havalandırın; eğer koku devam ederse, ayakkabıları atın. Kapalı ayakkabılarla daima çorap giyin."

AYAK KOKUSUNU ÖNLEME YÖNTEMLERİ

• Ayakkabı Seçimi: Ayak kokusunu önlemek için, aynı çift ayakkabıyı iki günden fazla giymemeye özen gösterin. Ayakkabılarınızı her giyimden sonra 24 saat havalandırarak kokunun ayakkabıya ve ayağınıza yerleşmesini engelleyebilirsiniz. Hava alan veya havalanan malzemelerden yapılmış ayakkabıları tercih edin; naylon veya sentetik malzemelerden yapılmış ayakkabılardan kaçının. Mümkünse, doğal malzemelerden yapılmış ayakkabıları seçin.

• Çorap Seçimi: Sentetik ve naylon çoraplar ayak kokusuna neden olabilir. Bunun yerine, yumuşak, pamuklu ve teri emebilen çorapları tercih edin ve gün sonunda çoraplarınızı değiştirmeyi unutmayın.

• Koku Önleyici Ürünler Kullanın: Ayaklarınıza ve ayakkabılarınıza antibakteriyel sprey veya koku önleyici pudra sıkın. Ayakkabılarınızı akşam eve geldikten sonra birkaç saat havalandırın ve ardından sprey veya pudrayı sıkın.

• Ayaklarınızı Kontrol Edin: Ayak parmak aralarınızı ve tabanlarınızı düzenli olarak kontrol edin. Mantar enfeksiyonu belirtileri gözlemlediğinizde bir dermatoloji uzmanına başvurun.

• Aşırı Terleme Durumunda Tedavi Olun: Aşırı terleme durumunda, tedavi olun ve terlemeyi azaltan ürünler kullanın.

• Tuzlu Suyla Yıkayın: Ayaklarınızı tuzlu suyla yıkayarak nemlenmeyi azaltabilirsiniz.

• Çay ve Soda Kullanın: Çay poşetleri veya yemek sodası ile ayak banyosu yaparak kokuyu azaltabilirsiniz.

• Sirke Kullanın: Sirke, ayak kokusunu gidermede etkili olabilir.

• Adaçayı Kullanın: Adaçayı yaprakları, ayak kokusunu engelleyebilir.

• Karbonat Kullanın...