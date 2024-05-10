Sekreterine aylık kirası 100 bin lira olan araç ayarladığını inkar etti! Günlerce peşinde koşan gazeteci fotoğrafı paylaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Sekreterine aylık kirası 100 bin lira olan araç ayarladığını inkar etti! Günlerce peşinde koşan gazeteci fotoğrafı paylaştı
Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Mustafa Necmi İlhan’ın sekreteri Şenay Aksu’ya aylık kira masrafı 100 bin lira olan şoförlü makam aracı tahsis ettiği iddia edilmişti. İlhan ve Dezenformasyonla Mücadele Merkezi iddiaları yalanlamıştı. Haberi yapan Gazeteci Muhammed Vefa ise söz konusu olayla ilgili fotoğraf paylaştı.

Kamuda tasarrufun konuşulduğu günlerde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan’ın sekreterine şoförlü makam aracı tahsis etmesi çok konuşulmuştu.

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Devletin kasasından araç için aylık 100 bin lira çıktığı iddia ediliyordu.

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İlhan ve Dezenformasyon Mücadele Merkezi, söz konusu iddiaları yalanlamıştı.

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SEKRETER BU ARAÇLA GELDİ, ŞOFÖRÜ KAPISINI AÇTI

Haberi yapan Gazeteci Muhammed Vefa, aracın görüntüsünü paylaşarak şu notu düştü:

Devlet kurumunun "yetimin hakkını" savunması gerekirken, yalana sarılması çok üzücü... MYK Başkanı Mustafa Necmi İlhan'ın sekretere aracı tahsis edip etmediğini öğrenmek için yaklaşık bir haftadır takipteyim. Sabah ve akşam işe-giriş çıkışlarını bekledim. Sekreter Şenay Aksu hep bu araçla geldi, şoför arkadaş hep kapısını açtı. Mevcut başka fotoğraflarda var. Size kötü haberlerim var; MYK'da yaşanan yolsuzluk ve adam kayırmaları kamuoyuna taşımaya devam edeceğim.

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