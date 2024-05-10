Marketlerde satılan tavuk şnitzelde büyük tehlike. Beyaz ette alarm zilleri son ses çalıyor

Tavuk etindeki büyük tehlike Almanya'da şok etkisi yaptı. Marketlerde satılan tavuk şnitzelde "listeria" tespit edildi. Firma ürünlerini geri çağrıyor. Firmaya ürünlerini götüremeyenler ise marketlere vererek ücretlerini geri alabiliyor.

Tillman's Convenience GmbH şu anda sağlığa zararlı olabilecek bir ürünü geri çağırıyor. Şirkete göre, rutin bir test sırasında bir “ja! Hähnchenschnitzel” örneğinde listeria tespit edildi. Listeria monocytogenes patojeni, mide bulantısı ve kusmaya yol açabilir.

Geri çağırma olayından, son tüketim tarihi 23/05/2024 ve parti numarası 37944658 olan ürün etkilendi.

Ürün: ja! Hähnchenschnitzel

Son kullanma tarihi: 23/05/2024

Parti numarası: 37944658

EAN: 4337256240260

Üreticiye göre, etkilenen ürün satıştan çekildi.

Son tüketim tarihi yukarıda olan “ja! Hähnchenschnitzel” satın alan müşteriler, ürünü herhangi bir satış noktasına iade edebilirler. Son tüketim tarihi ve parti numarası ambalajın arkasında bulunuyor.