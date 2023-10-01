10. Eker I Run katılımcıları rekora koştu

Aytunç Akın / YENİÇAĞ

Spor sevgisiyle, eğlencenin ve yardımseverliğin aynı platformda buluştuğu 10. Eker I Run, dopdolu bir programla katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. 1 Ekim 2023 Pazar günü Bursa Eker Meydan'da binlerce koşu severin yoğun ilgisiyle düzenlenen organizasyonda, dünyanın dört bir yanından 4 bin 500 koşucu yer aldı. 42K Maratonu'nun kadınlar birincisi Özlem Işık olurken, 42K erkeklerde ise birincilik ipini göğüsleyen sporcu Oğuzhan Emre Singer oldu.

Doğal güzellikleri bakımından Türkiye'nin görülmesi gereken yerleri arasında yer alan Uludağ’ın zirvesinden sabah 07.30’da başlayan 10. Eker I Run'ın heyecanı gün boyunca devam etti. Uludağ'dan 42K Maratonu ve Maraton Bayrak Yarışı Startı ile başlayan 10. Eker I Run’da, 6-12 yaş aralığındaki çocukların katıldığı Minik Adımlar Koşuları’nın yanı sıra 5K, 15K ve Paten Yarışı gerçekleşti.

Yeşil doğanın içinden geçen özel parkuruyla birçok koşucunun deneyimlemek istediği Eker I Run, Uludağ Oteller Bölgesi'nin benzersiz atmosferinde 1.800 metre rakımda başladı. Verilen startın ardından, yokuş aşağıya kıvrım kıvrım uzanan parkurun keyfini yaşayan sporcular, Nilüfer ilçesine bağlı Eker Meydan'daki finişe kadar nefes kesen bir mücadele ortaya koydu. Dereceye girmek için büyük bir çaba ve azim gösteren koşucular, yağmurlu havanın yol açtığı zor şartlarına rağmen yarışmayı büyük bir coşkuyla tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem yarışların startını verdi

Eker Meydan’da, saat 11.20'de gerçekleşen 15K yarışının startı Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tarafından verilirken, saat 12.00’de yapılan 5K yarışının startı ise Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız ve Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker tarafından verildi.

10. yılında koşu dünyasında bilinen ve profesyonel koşucuların takvimlerine giren bir etkinlik haline gelen Eker I Run’ın programında heyecan dolu yarışların yanı sıra; DJ performanslar ve dans etkinlikleri de yer aldı.

42K Maratonu'nun kadınlar birincisi Özlem Işık, çok güzel bir yarış olduğunu ve yağmurun kendilerine eşlik ettiğini söyledi. 42K erkeklerde ise birincilik ipini göğüsleyen sporcu Oğuzhan Emre Singer oldu.

42K Maratonu'nda ilk 3 sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

42K Maratonu Kadınlar İlk 3 (saat.dakika.saniye)

1. Özlem Işık 03:29:36

2. Yuliya Mironova 03:52:25

3. Hülya Takım 04:01:05

42K Maratonu Erkekler İlk 3

1. Oğuzhan Emre Singer 02:26:25

2. Levent Kuva 02:32:46

3. Cemalettin Suntur 02:38:24

42K ve 15K birincilerine Milano Maratonu bileti

Eker I Run geçmiş yıllarda olduğu bu yıl da en iyi dereceyi yapanlara özel bir hediye sundu. 10. Eker I Run'ın 42K Maratonu ve 15K Yarışı birincileri, Milano Maratonu'na katılma hakkı kazandı.

42K Maratonu'nun yanı sıra yapılan 15K, 5K koşularında ise ilk üç sıralaması şu şekildeydi:

15K Yarışı Kadınlar İlk 3

1. Ece Calp 01:01:10

2. Nuray Bulut Göktepe 01:04:52

3. Ayşegül Akdoğan 01:06:44

15K Yarışı Erkekler ilk 3

1. Aykut Taşdemir 00:50:50

2. Yunus Emre Akkuş 00:51:34

3. İsmail Özkan 00:52:26

5K Yarışı Kadınlar İlk 3

1. Cemre Civelek 00:20:30

2. İklim Aslan 00:21:12

3. Alena Volkova 00:24:15

5K Yarışı Erkekler İlk 3

1. Doğa Nalbantoğlu 00:16:39

2. Sezgin Uluhan 00:16:56

3. Muhammed Bilal Osman 00:17:56

Geleceğin rekortmenleri ilk adımlarını Eker I Run’da attı



10. Eker I Run'ın kayıt sürecinde, Minik Adımlar kategorisinin kontenjanı hızla doldu. Gösterilen yoğun ilgi parkurlara da yansıdı ve minik koşucular arasında tatlı bir rekabet yaşandı. Geleceğin rekortmenleri hayallerinin peşinde ilk adımlarını Eker I Run'da atarak yarışları tamamladı.

Paten Yarışı ilgi odağı oldu



2019'da Türkiye'nin ilk paten yarışı olarak yapılmaya başlayan Eker I Run Paten Yarışı, bu yıl da organizasyonda ilgi odağı oldu. Farklı yaşlardan patenciler, güvenliğe öncelik vererek seyir zevki yüksek bir mücadele ortaya koydu. Eğlence dolu paten yarışları 10. Eker I Run'a renk ve neşe kattı.

Eker I Run'da evlenme teklif etti

10. Eker I Run'da yarışma heyecanının yanı sıra bir de evlilik teklifi sürprizi yaşandı. 15K kategorisinde koşan katılımcılardan biri 5K parkurunda koşan kız arkadaşına evlenme teklif etti. O ana tanık olanların alkışları arasında "Evet" cevabını alan yarışmacı, evlilik teklifi için bu özel günü planladığını ve çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Yardımseverlik Koşuları ile tüm zamanların en büyük kaynağı yaratıldı

10. Eker I Run'da Adım Adım iş birliği ile gerçekleşen Yardımseverlik Koşuları'nda Sivil Toplum Kuruluşları'nın projeleri için tüm zamanların rekor bağışı toplandı. 4 bin 766 bağışçı, 691 gönüllü sporcunun katkısıyla 1 milyon 700 bin TL kaynak yaratıldı. Sporculara iyiliğin peşinden koşma fırsatı veren organizasyon kapsamında https://ipk.adimadim.org/ adresi üzerinden iki hafta süreyle daha bağış toplanmaya devam edilecek.

10. Eker I Run'da kampanyalarıyla yer alan 15 STK'nın listesi şöyle: Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER), Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), İlgi Otizm Derneği, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV), Türkiye Kas Hastalıkları Derneği (KASDER), Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Koruncuk Vakfı, Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı (OBİDEV), Paylaşımcı Toplum Derneği, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Türk Eğitim Vakfı (TEV), Tohumluk Sosyal Yardımlaşma Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı, Tohum Türkiye Otizm Erken Tanı ve Eğitim Vakfı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (TSÇV), UNICEF Türkiye Milli Komitesi.

“‘Koşuyoruz’ mottosuyla gerçekleştirdiğimiz 10. Eker I Run’da; sporu, eğlenceyi ve iyiliği buluşturduk”

Eker Süt Ürünleri Pazarlama Müdürü Özge Kiraz, 10. Eker I Run Koşusu için yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Eker olarak, sporla iç içe bir markayız. Sağlıklı, lezzetli ve kaliteli ürünler üretmekle birlikte insanların hayatına dokunduğumuz, onları spor yapmaya teşvik eden etkinlikler düzenliyoruz. İnsanların sadece izlemekle kalmadığı, aynı zamanda yapabildiği sporlara destek oluyoruz. 7’den 70’e herkesin ortak paydası olan koşu da bu sporların başında geliyor. ‘Koşuyoruz’ mottosuyla gerçekleştirdiğimiz 10. Eker I Run’da; sporu, eğlenceyi ve iyiliği buluşturduk. 2014’te 600 koşucunun katılımıyla başladığımız Eker I Run’da, bu yıl 4 bin 500 koşucu bizimle beraber oldu. Etkinliğimiz her geçen yıl katılımcı sayısını artırarak, kendi içinde gelişerek yolculuğuna devam ediyor. Önceki yıllarda Eker I Run’ın Minik Adımlar kategorisinde koşarak spora başlayan ve Milli Takım seviyesine kadar yükselen katılımcılarımız oldu. Eker I Run’ın yeni sporcuların yetişmesine aracılık etmesinden dolayı gurur duyuyoruz. Ayrıca Eker I Run'ın 10. yılını Cumhuriyetimizin 100. yılında yapmak bizim için ayrı bir değer taşıdı. Eker I Run'da adımlar sadece koşmak için değil yardımseverlik için de atıldı. Adım Adım bünyesindeki 15 STK ile beraber yapılan Yardımseverlik Koşuları’nda bağış rekoru kırdığımız için çok mutluyuz. Daha yarış başlamadan 1.700.000 TL bağışa ulaşmıştık. Kampanya sonunda bu rakamı geçen senenin iki katı olan 2,5 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz.

Eker I Run'la ilgili daha çok hayalimiz var. Spora destek vermeyi, insanları sağlıklı yaşama davet etmeyi sürdüreceğiz.”

Bursa Büyükşehir Belediyesi, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Bursa Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği, Resmi Partner olarak 10. Eker I Run'a katkı sağladı. Adım Adım oluşumu, organizasyonun Sosyal Sorumluluk Partnerliğini üstlendi. 10. Eker I Run; Michelin, SPX, Koçaslanlar Holding, Bursa Teleferik, 6000 Meydan, Eker Meydan, Uludağ İçecek ve Uludağ Elektrik'in desteğiyle düzenlendi.