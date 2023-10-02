42K maratonunun galibi Oğuzhan Emre Singer Yeniçağ'a konuştu. 10. Eker I Run'da ipi göğüsledi

Aytunç AKIN / Yeniçağ Spor

10. Eker I Run, 1 Ekim 2023 Pazar günü Bursa Eker Meydan'ında düzenlendi. Binlerce koşu severin yoğun ilgisiyle düzenlenen organizasyonda, dünyanın dört bir yanından 4 bin 500 koşucu yer aldı.

42K Maratonu'nun kadınlar birincisi 03:29:33'lük dereceyle Özlem Işık olurken, 42K erkeklerde ise birincilik ipini göğüsleyen sporcu, 02:26:18'lik derecesiyle Oğuzhan Emre Singer oldu.

"SOĞUK VE YAĞIŞLI HAVA BANA YARADI"

Yarış hakkında görüşlerini dile getiren Singer, “Öncelikle şunu söylemek isterim, geçen senenin birincisini geride bıraktım ancak geçen yıl da ikinci olmuştum. Bu sene roller değişti. Bugün daha performanslı ve gününde olan bendim. İyi bir yarış çıkardım. Güzel ve zevkli bir yarış oldu. Hava da geçen yıla göre daha iyiydi. Benim için daha soğuk ve daha yağışlı bir hava vardı, bu da bana yaradı.” dedi.

"HERKESE ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Koşunun sosyal sorumluluk tarafına da değinen Singer, “Bu yarışlarda epey bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) görev aldı. Çok fazla yardım toplanıyor. Bizler, sosyal medyada herkese örnek olmaya çalışıyoruz. Daha fazla koşucu, daha fazla insanı spora çekmeye çalışıyoruz. Eker’in güzel bir sosyal sorumluluğu da var; her yaştan çocuk koşusu da düzenliyor. Küçükken babam beni hiç böyle bir yarışa getiremedi. Ama bugün burada birçok insan aileleriyle birlikte koştu.” ifadelerini kullandı.

42K Maratonu'nda ilk 3 sıralaması şu şekilde gerçekleşti:

42K Maratonu Kadınlar İlk 3 (saat/dakika/saniye)

1. Özlem Işık 03:29:36

2. Yuliya Mironova 03:52:25

3. Hülya Takım 04:01:05

42K Maratonu Erkekler İlk 3

1. Oğuzhan Emre Singer 02:26:25

2. Levent Kuva 02:32:46

3. Cemalettin Suntur 02:38:24

42K ve 15K birincilerine Milano Maratonu bileti

10. Eker I Run'ın 42K Maratonu ve 15K Yarışı birincileri, Milano Maratonu'na katılma hakkı kazandı. Yarışmacılar, 7 Nisan'da düzenlenecek yarışma için Milano'ya gidecek.

1 MİLYON 700 BİN TL KAYNAK

10. Eker I Run'da Adım Adım iş birliği ile gerçekleşen Yardımseverlik Koşuları'nda Sivil Toplum Kuruluşları'nın projeleri için tüm zamanların rekor bağışı toplandı. 4 bin 766 bağışçı, 691 gönüllü sporcunun katkısıyla 1 milyon 700 bin TL kaynak yaratıldı.