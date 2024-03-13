10 gün cesetle aynı evde yaşadılar

Kaynak: İHA
10 gün cesetle aynı evde yaşadılar
Bağcılar'da yaşanan trajik olayda, uyuşturucu madde kullanımı sonucu hayatını kaybeden kadının cesedi, 10 gün boyunca aynı evde yaşayan kişiler tarafından poşetlere sarılarak saklandı.

Olayda, cesedi bulanlar arasında yer alan ve 10 gün boyunca evde yaşadıkları halde olayı ihbar etmeyen 2 kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle'de bulunan bir apartmanın bodrum katında yaşayan Ensar A. (60), yaklaşık 3 ay önce Songül Kurt (48) ile tanıştı ve Kurt'u evine davet etti. İddiaya göre, çift birlikte uyuşturucu madde kullandıktan sonra Kurt, maddenin etkisiyle düşerek başına darbe aldı ve hayatını kaybetti. Ensar A., cesedi poşetlere sararak evin bir odasına bıraktı. Ancak, 10 gün sonra eve gelen misafirler, poşetlerdeki cesedi fark edip durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, yapılan ihbar üzerine eve baskın düzenledi ve cesedi buldu. Adli Tıp Kurumu'na götürülen cesedin incelenmesi sonucunda, kadının başına aldığı darbe sonucu öldüğü tespit edildi. Bu olayla ilgili olarak Ensar A. ile birlikte R.B. (30) ve O.D. (43) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Ensar A.'nın ifadesinde, kadının düşmesi üzerine kendi üzerine kalacağını düşündüğü için olayı bildirmediği, sonradan cesedi poşetlere koyarak sakladığı öğrenildi. Şüphelilerin daha önce de çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirtildi. Gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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