10 gündür kayıptı, arazide gömülü halde ölü bulundu

Edirne’de merkeze bağlı Hıdırağa köyünde yalnız yaşayan ve tarım aletleri tamiri yapan Hamit Kır'dan haber alamayan komşuları, 10 gün önce kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ekipleri Kır'ı arama çalışmaları başlattı. Ekipler bölgedeki gölet çevrelerinde yoğunlaştı.

Jandarma iz takip köpeklerinin de katıldığı arama çalışmaları sırasında Kır'ın cansız bedeni yaşadığı köye yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Küçükdöllük köyü göleti yakınında boş arazide bulundu.

Kır'ın cansız bedeninin bulunduğu noktada üzerinin, koyun derileri ve çöplerle örtüldüğü görüldü.

Ceset, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

CEP TELEFONUNDAN KENDİSİNE PARA GÖNDERMİŞ

Olaya ilişkin köydeki bir ahırda çalışan İ.T. gözaltına aldı.

Üzerinde Hamit Kır'a ait bir cep telefonu ele geçirilen İ.T.'nin Kır'ın hesabından kendisine 500 TL gönderdiği de belirlendi.

İ.T'nin çevresine Kır'ın kendisine “Yurt dışına gidiyorum” şeklinde mesaj attığını söylediği de tespit edildi.

İ.T.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.