Emekli zam beklerken elindeki paradan da oldu. 3 ayda bin 500 lira kaybetti

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Türkiye’de artan enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle artan hayat pahalılığı ile emekliler ve çalışanların maaşlarındaki erimeye önemli açıklamalarda bulundu.

Emeklilerin geçimlerinin her geçen gün daha da zorlaştığını, hayat pahalılığı nedeniyle emeklilerin tekrar çalışmaya başladıklarını ifade eden İlgezdi, TÜİK’in enflasyon verilerine göre emekli aylığı ocak ayından bugüne enflasyon karşısında bin 500 lira değer kaybettiğini, 10 bin liralık emekli aylığının 3 aylık enflasyona yenildiğini ve alım gücünün 8 bin 500 liraya düştüğünü, ancak iktidarın emeklilerin feryadını duymadığını belirtti.

“EMEKLİYE YAPILAN ZAMMIN BİN 500 LİRASI ERİDİ”

İlgezdi, 2023 yılında TÜİK’in yıllık enflasyonu yüzde 64,77 olarak açıkladığını fakat gerçek enflasyonun ENAG tarafından açıklanan yüzde 127,21 olduğunu ifade ederek, TÜİK’in bir hayal aleminde rakamlar açıkladığını, TÜİK enflasyonu düşük açıklamak için her türlü hesaplamayı iktidarın lehine yaptığını, iktidarın ise TÜİK’in açıkladığı oranda bile bir emekli zammı yapmadığını, 7 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının TÜİK’in açıkladığı enflasyonun yarısı kadar artırıldığını, zaten enflasyona ezdirilen emekli maaşının 2024 yılının ilk dört ayında da eridiğini, alım gücü ilk 3 ayda bin 500 lira eriyen emeklinin nefes alamaz durumda olduğunu, iktidarın ise lüks ve şatafat dolu yaşantıları içerisinde emekliyi, asgari ücretliyi unuttuğunu dile getirdi.

"ASGARİ ÜCRET DE 2 BİN 550 LİRA ERİDİ"

İlgezdi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının ara zam yapılmayacak dediği asgari ücretli vatandaşların ise 2024 yılının ilk üç ayında cebinden 2 bin 550 lira paranın enflasyonla yok olduğunu, üstelik bu rakamların TÜİK verilerine göre olduğunu, yani gerçek enflasyona göre durumun daha da vahim olduğunu, 17 bin 2 lira olan asgari ücretin ilk 3 ayda alım gücü olarak 14 bin 450 liraya indiğini belirtti.