İkinci elde peynir ekmek gibi satılan markalar belli oldu

Indicata'nın hazırladığı ikinci el otomobil pazarı analizi en çok tercih edilen marka ve modelleri de ortaya koydu. Eğer alacağınız ikinci el araca karar veremiyorsanız ayrıntılar haberimizde...

2. el çevrim içi pazar analizine göre geçen ay çevrim içi kanallarda 397 bin 73 kurumsal ilan yayına girdi. Bu ilanların 187 bin 229 adedi ise satış ile sonuçlandı. Geçen yılın aynı dönemine göre ilan adetlerinde yüzde 10 artış görülürken, satılan araç sayısında ise yüzde 1,21'lik azalış kaydedildi.

Bu senenin ilk 3 ayına bakıldığındaysa ilan sayısı geçen senenin ilk 3 ayına göre yüzde 2 artarken, bu yılın ilk 3 ayında geçen sene aynı döneme kıyasla yüzde 13 oranında daha fazla araç satıldı.

MART AYININ EN ÇOK SATILAN 2. EL MARKASI VOLKSWAGEN

Geçen ay en çok satılan otomobil markası ise 23 bin 311 adet satılan Volkswagen oldu. İkinci en çok tercih edilen marka ise 22 bin 103 adetle Renault oldu. Renault'u 22 bin adete yakın satışla Fiat takip etti, ardından Ford marka ikinci el otolar geldi. İlk 10 marka araçlar BMW, Opel, Peugeot, Hyundai, Mercedes-Benz ve Toyota olarak sıralandı.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN İKİNCİ EL OTOMOBİL FİAT EGEA

Binek otomobillerde toplamda yapılan 151 bin 145 satışın 8 bin 270 adeti Fiat Egea'da gerçekleşti. Fiat Egea'nın ezici üstünlüğünün ardından ikinci en çok tercih edilen ise Renault Clio oldu. En çok satan binek araçlar listesinde Volkswagen Passat, Renault Megane ve Toyota Corolla da yer aldı.

HAFİF TİCARİDE EN ÇOK TERCİH EDİLENLER

Hafif ticari araç pazarında ise listenin başına 4 bin 413 satışla Fiat Doblo oturdu, ardından ise Ford Tourneo Courier ve Ford Transit geldi. Diğer tercih edilen modeller ise Fiorino, VW Cady ve Ford Tourneo Connect oldu.

FİYAT ARTIŞLARI SINIRLI KALDI

2. el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında en çok satışı yapılan ilk 35 markanın Mart ayı boyunca fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, 2. el çevrim içi binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 1,34 oranında arttı. Yılbaşından bu yana ise yüzde 1,51 oranında fiyat artışı görüldü.

1356 ADET 2. EL ELEKTRİKLİ OTOMOBİL SATILDI

Motor tipine göre incelendiğinde ise pazarda geçen ay 111 bin 25 adetle en çok 2. el dizel araçlar satıldı.

Dizel araçları, 68 bin 569 satışla benzinli ve 4 bin 602 adet satışla gazlı otomobiller izledi. Hibrit otomobil satış sayısı 1677, 2.el elektrikli otomobil satış sayısı 1356 oldu. Mart 2023'te ise ikinci el oto satışı 592 adette kalmıştı.

SATIŞ HIZI 40 GÜN

Bu yılın Mart ayında 0-5 yaş grubu otomobillerin satışlarında bir önceki aya göre 6 bin 436 adet daha fazla satışla yüzde 2,3'lük artış yaşandı. Yılın ilk 3 ay kümülatif satışlarına bakıldığında 2. el çevrim içi pazarında satılan araçların yüzde 38’ini, 206 bin 712 adetle 11 yaş ve üzeri araçlardan oluştu.

EN HIZLI SATILAN TOYOTA EN YAVAŞ SATILAN BMV

2. el oto pazarında ilana çıkan araçlar ortalama 40 içinde satılıyor. Toyota marka otomobiller ise 34 gün ortalama satış hızı ile pazarda en hızlı satılan araç oldu. Ortalama 50 gün içinde alıcı bulan BMW markalı otomobiller ise 50 gün içinde satıcı bularak en yavaş satılan marka oldu.

Raporda yer alan satış bilgileri 2.el ticareti yapan 40 binden fazla kurum ve kuruluşun çevrim içi pazarda verdikleri ilan girişlerine dayanıyor. Bunlar başında ise Sahibinden, Arabam, Letgo ve VavaCars gibi ilan siteleri ile kurumsal 2. el internet siteleri Leaseplan, Intercity ve Otokoç gibi kurum ve platformlar yer alıyor.