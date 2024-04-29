Sosyal medyada canlı yayın yaparken kamyon çarptı

Kaynak: DHA
Sosyal medyada canlı yayın yaparken kamyon çarptı
Kayseri'den İstanbul'a doğru 8 gün önce 2 arkadaşıyla birlikte yürüyerek yola çıkan 63 yaşındaki Neşet Turan'a yürürken sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kamyon çarptı.

Neşet Turan'a çarpan kamyonun sürücü olay yerinden kaçarken ağır yaralı talihsiz adam hastaneye kaldıldı. Neşet Turan'ın henüz hayati tehlikeyi atlatamadığı belirildi.

İki arkadaşı ile birlikte 8 gündür yürüyen ve yol üzerinde konaklayarak ilerleyen Neşet Turan, dün saat 20.30 sularında Aksaray- Ankara karayolu Sapmaz köyü yakınlarına geldiğinde, yolda kenarında yürürken bir taraftan da sosyal medyada canlı yayın yapmaya başladı. Neşet Turan'a canlı yayın yaptığı sırada plakası ve sürücü öğrenilemeyen bir kamyon çarptı. Kamyon şoförü olay yerinden kaçarken Turan'ın arkadaşları hemen 112 acil servise ihbarda bulundu. Ağır yaralı adam Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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Jandarma ekipleri, Turan'ın çektiği görüncanlı yayın yaptığı cep telefonundaki görüntülerden yola çıkarak, kaçan kamyonun plakasını belirleyip, şoförünü yakalamak için çalışma başlattı

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