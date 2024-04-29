Ankara'da bir otomobil seyir halindeyken alev alev yandı

Kaynak: DHA
Ankara'da bir otomobil seyir halindeyken alev alev yandı
Ankara’da seyir halinde ilerleyen otomobil alev alev yanmaya başladı. Yaşanan olayda otomobil hurdaya dönerken, sürücü ile araçtaki eşi ve 2 çocuğu yanan otomobilden son anda kurtuldu.

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen olayda, İlyas biçen’in kullandığı 06 ECJ 886 plakalı otomobil, seyir halinde ilerlerken otomobilin motor kısmı alev alev yandı.

YANGIN İTFAİYE EKİPLERİNCE KONTROL ALTINA ALINDI

Dumanı fark eden sürücü otomobili kenara çekip, eşi ve iki çocuğunu araçtan çıkarırken, daha sonra ise itfaiye ekiplerine haber verdi. Hızla büyüyüp tüm otomobili saran yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak, söndürüldü. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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