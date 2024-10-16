10 katlı binanın çatı katında yangın! Alevler binayı sardı

Düzenleme: Kaynak: AA
10 katlı binanın çatı katında yangın! Alevler binayı sardı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir sitede 10 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Başakşehir Başak Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde edinilen bilgilere göre bir sitede bulunan 10 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, tedbir amacıyla apartmanı tahliye etti.

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Dumandan etkilenen bir kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahalede edildi.

Rüzgarın etkisiyle yan binaya da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

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