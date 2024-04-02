10 maddede seçimin değerlendirmesi

1-AK Parti yerel seçimin kesin mağlubudur.

Parti kurmayları bunun nedenleri konusunda kafa yormalı “Enflasyonu neden düşüremedik, milyonlarca insanı yoksulluğun pençesine niye terk ettik, şimdi ne yapabiliriz, partiyi içine girdiği çıkmazdan nasıl çıkarabiliriz” sorularına yanıt aramalıdır.

2-CHP seçimin kesin galibidir.

Partililer bir yandan sevinirken diğer yandan zaferde en büyük desteği ülkeyi kasıp kavuran enflasyondan aldıklarını unutmamalıdır.

Partinin erken ya da zamanında yapılacak genel seçimde iktidar olabilmesi için kazandıkları belediye başkanlıklarında başarılı olmaları gerekir.

Aksi takdirde Ak Parti’nin 22 yıldır süren seçim zaferlerine son veren seçmen, girilecek ilk seçimde CHP’ye de sürpriz yapabilir.

3-Pazar günü sandıktan çıkan sonuçla CHP’de Özgür Özel’in genel başkanlığı da tescil edilmiş oldu.

Kemal Kılıçdaroğlu seçimden başarısız çıkılması halinde yapılacak olağanüstü kurultayda yeniden genel başkanlığı ele geçirmek istiyordu.

Bu hayali son buldu.

Ona artık bürosunu kapatıp evine çekilmek düşüyor.

4-Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını bir kez daha kazanarak gücünü tartışmasız biçimde gösterdi.

Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP’nin tartışmasız adayıdır.

Ancak Mansur Yavaş’ın da Ankara’daki seçim zaferinin ardından yaptığı konuşmadaki iddialı tavrı, cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakabileceğini gösteriyor.

Birlik görüntüsünün verilmesi, iç çekişmelerin-kavgaların yaşanmamasına özen gösterilmesi partinin yararınadır.

5-MHP seçimin kaybedenleri arasında sayılabilir.

İktidar partisiyle ittifakın partiye pek yaramadığı anlaşılıyor.

Elindeki bazı belediyeleri kaybetti, oylarında düşme görüldü.

Mevcut tabloyu enine boyuna değerlendirip yeni bir yol izlemeleri mümkündür.

6-Yeniden Refah Partisi seçimin sürpriz partilerinden biri olmayı başardı.

Ak Parti’den kopanların ağırlıkta olduğu parti bundan sonra göstereceği performansla önümüzdeki seçimlerde daha büyük sürprizlere imza atabilir.

7-DEM Partisi bundan önceki seçimlerde yaşadığını bir kez daha yaşadı.

Güneydoğu’da 9-10 kente sıkışmış görünüyor.

Bir türlü Türkiye partisi olamaması bu partinin en büyük sıkıntısıdır.

Kandil’le arasına mesafe koymadıkça daha iyi sonuçlar alması beklenmemeli.

8-İYİ Parti seçimi derin bir hayal kırıklığı ile tamamladı.

“Hür ve özgür” girilen ilk seçimde alınan sonuç partinin yeni bir yol haritasına ihtiyaç duyduğunu net biçimde ortaya koyuyor.

Partide önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanırsa bu kimseyi şaşırtmamalı.

9- 6’lı Masa’nın sakinlerinden DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti yerel seçimin kesin mağlupları arasında sayılabilir.

Hani ilk düğmeyi yanlış ilikleyince sonrakiler de yanlış iliklenir diye bir söz vardır ya, adı geçen partiler ortanın sağında yer alırken solla ittifak kurmanın, yani ilk düğmeyi yanlış iliklemenin faturasını acı biçimde ödemişe benziyorlar.

Bundan sonra toparlanmaları pek kolay değil.

10-Oy sıralamasında en gerilerden gelen Vatan Partisi’nin özgüveninde hiçbir eksilme yok. Partinin yayın organı Aydınlık dün “Vatan Partisi önderliğinde üretim devrimi ve millî hükûmet yürüyüşü başlıyor” manşetiyle çıktı.

“ZAFERE İLAVE EDİLECEK YEGÂNE SÜS TEVAZUDUR”

Pazar günkü seçimde çok sayıda aday kazandı, onların kat ve kat fazlası ise kaybetti.

Kazananların zafer sarhoşluğuna kapılmaması, tarih boyunca ünlü devlet adamlarının, düşünürlerin, filozofların şu özlü sözlerini akıllarından çıkarmaması gerekir:

-En korkulacak an zafer anıdır.

-Zafer kazandığı zaman kendini de yenen iki kere zafer kazanmış demektir.

-Zafere ilave edilecek yegâne süs tevazudur.

...

Gelelim kaybedenlere...

Kaybedenlerin de yeisin, hüznün, umutsuzluğun girdabına girmemesi, binlerce yıllık tecrübelerin ışığında söylenmiş şu özlü sözleri hatırlaması yerinde olur:

-Paranızı kaybedin, hayallerinizi kaybedin, seçimleri kaybedin ama hiçbir zaman kendinizi kaybetmeyin.

-Hüzün olgunlaştırır. Kaybetmek sabrı öğretir.

-Öğrenilmesi en zor duygular, kaybetmek ve vazgeçmektir.

-Hayatta en pahalı şey tecrübedir. Çünkü kazanmak için önce kaybetmek gerekir.

-Ruhunu kaybeden dünyayı kazansa ne çıkar.

-Kaybetmeyi centilmence kabullenmek de bir sanattır.