10 milyon TL'lik 2 bin arılı kovanı şafak vakti dağıttı

Bu projenin amacı, kentte arıcılığın ve yenilikçi arı ürünlerinin yaygınlaştırılması, bilgi aktarımının teorik alana dökülmesi ve vatandaşların ev ekonomilerine katkı sağlamaktır. Projeye katkı sağlayanlar arasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve diğer yetkililer bulunmaktadır.

Arıcılar, gece saat 03.30'da düzenlenen dağıtım törenine yoğun ilgi gösterdi. Bu törende konuşan Başkan Büyükkılıç, arıcılığın önemine vurgu yaparak üreticilere teşekkür etti. Ayrıca, Kayseri'nin tarıma verdiği önemi ve çiftçilere sağladığı destekleri belirtti. Başkan Büyükkılıç, projenin toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyon TL olduğunu ifade etti.

Törende kadın arıcıları da unutmayan Başkan Büyükkılıç, hanımefendilere ayrıca kota ayırdıklarını ve onları arıcılıkla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Bu projenin sadece bir hobi olmanın ötesine geçip profesyonel arıcılar yetiştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Üreticilere dağıtılan arılı kovanlarla birlikte, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından arıcılara nakli ve arıcılıkta dikkat edilmesi gereken püf noktaları hakkında bilgilendirme notları da sunuldu.