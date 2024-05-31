10 milyon TL'lik 2 bin arılı kovanı şafak vakti dağıttı

Kaynak: İHA
10 milyon TL'lik 2 bin arılı kovanı şafak vakti dağıttı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Hobim Arıcılık Projesi kapsamında arıcılara 2 bin arılı kovan dağıttı.

Bu projenin amacı, kentte arıcılığın ve yenilikçi arı ürünlerinin yaygınlaştırılması, bilgi aktarımının teorik alana dökülmesi ve vatandaşların ev ekonomilerine katkı sağlamaktır. Projeye katkı sağlayanlar arasında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve diğer yetkililer bulunmaktadır.

Arıcılar, gece saat 03.30'da düzenlenen dağıtım törenine yoğun ilgi gösterdi. Bu törende konuşan Başkan Büyükkılıç, arıcılığın önemine vurgu yaparak üreticilere teşekkür etti. Ayrıca, Kayseri'nin tarıma verdiği önemi ve çiftçilere sağladığı destekleri belirtti. Başkan Büyükkılıç, projenin toplam maliyetinin yaklaşık 10 milyon TL olduğunu ifade etti.

Törende kadın arıcıları da unutmayan Başkan Büyükkılıç, hanımefendilere ayrıca kota ayırdıklarını ve onları arıcılıkla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Bu projenin sadece bir hobi olmanın ötesine geçip profesyonel arıcılar yetiştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Üreticilere dağıtılan arılı kovanlarla birlikte, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından arıcılara nakli ve arıcılıkta dikkat edilmesi gereken püf noktaları hakkında bilgilendirme notları da sunuldu.

Son Haberler
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Ekonomi
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı uyardı: Telefonunuzu hemen yeniden başlatın Teknoloji
ABD Ulusal Güvenlik Ajansı uyardı: Telefonunuzu hemen yeniden başlatın
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho'nun gerçek ismini biliyor muydunuz? Spor
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Mourinho'nun gerçek ismini biliyor muydunuz?
Adana’da ‘sevgilime ters davrandın’ cinayeti! Pompalı tüfekle dehşet saçtı Gündem
Adana’da ‘sevgilime ters davrandın’ cinayeti! Pompalı tüfekle dehşet saçtı
Sansarı gören kedi dondu kaldı Gündem
Sansarı gören kedi dondu kaldı
Yalancının evi yanmış kimse inanmamış atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Yalancının evi yanmış kimse inanmamış atasözünün anlamı nedir?
Bodrum'da şezlong fiyatı 3 bin TL'ye çıktı. Böyle fiyat mı olur? Ekonomi
Bodrum'da şezlong fiyatı 3 bin TL'ye çıktı. Böyle fiyat mı olur?